24.10.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: Heizen und Kühlen mit x-net

Ob Systeme mit oder ohne Dämmung, Wandheizung, Elektro- oder Industrieflächenheizung

Mit einer Vielzahl von Verlegesystemen und cleveren Zubehörkomponenten bietet unser x-net Portfolio der Flächenheizung/-kühlung immer eine passende Lösung für unterschiedlichste Anforderungen. 

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
