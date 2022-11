Kermi stellt schon seit langem Daten für den BIM-Prozess zur Verfügung und hat das Angebot aktuell wieder um weitere Komponenten der Wohnraumlüftung ergänzt. Ein neues Video-Tutorial unterstützt zudem bei der Integration von Kermi BIM-Daten in die CAD-Systeme.

Die Bauplanung mit BIM-Daten (Building Information Modeling) wird bei immer mehr Projekten gelebte Praxis. Kermi ist von der Zukunftsfähigkeit dieser Methode überzeugt und begleitet seine Fachpartner dabei mit Daten- und Serviceangeboten.

Integration von BIM-Daten leichtgemacht

So stellt der YouTube-Kanal www.kermi.tv neben Produkt- und Montagevideos auch Tutorials rund um den Digitalisierungsprozess bereit. Das neue Video-Tutorial richtet sich nun an alle, die mit BIM-Dateien in CAD-Systemen arbeiten: Es beschreibt Schritt für Schritt den Vorgang einer Integration von Kermi BIM-Daten aus dem VDI 3805 Portal in Autodesk Revit und AutoCAD.

Das Angebot an BIM-Daten wächst

Auch das Datenangebot aktualisiert und erweitert Kermi fortlaufend: Über das BIM-Portal können nun die Daten zu x-well Verteiler- und Rohrkanalsystemen abgerufen werden. Außerdem wurden die Produktneuheiten aus dem Bereich der zentralen x-well Wohnraumlüftung – rund um das kompakte Lüftungsgerät x-well F270 – integriert. Die 3D-Geometrien dazu stehen in über 30 CAD-Formaten (z.B. Autodesk Revit, AutoCAD, ALLPLAN, ArchiCAD, Trimble etc.) inklusive der relevanten Produktattribute zur Verfügung.

Mehr zu den digitalen Kermi-Lösungen für Fachbetriebe unter www.kermi.de/edv.