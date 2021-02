Aufgrund der aktuellen Situation und der nicht stattfindenden Präsenzmessen bietet der Raumklima-Spezialist seinen Kunden hier nun eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten der Information und Interaktion – etwa im Rahmen der ISH Digital, über die eigenen Kanäle und bei der Produktpräsentation vor Ort.

Neuheiten in allen Produktsegmenten: Kermi Raumklima steht für umfassende Kompetenz in der Heizungs- und Lüftungstechnik. So werden unter dem Motto „Kermi entdecken“ 2021 in allen Produktbereichen Neuheiten präsentiert – von Wärmepumpe & -speicher über Heizkörper und Fußbodenheizung bis zur kontrollierten Wohnraumlüftung. Die Schwerpunkte sind dabei die Weiterentwicklung von effizienten, cleveren Systemlösungen und die Steigerung der Montageleichtigkeit durch hohe Vorkonfektionierungsgrade. Auch der Ausbau elektrobasierter Lösungen steht im Fokus. Weitere Infos dazu folgen in Kürze.

Breit gefächerte Kommunikationsmaßnahmen: Ab Mitte März stellt Kermi Raumklima seine Produkte im Rahmen der ISH Digital umfassend vor. Hier – sowie ab diesem Zeitpunkt auch auf einer eigenen Neuheiten-Landingpage – bestehen vielerlei Optionen der Information und Kontaktaufnahme, ganz nach Wunsch und Bedarf. Darüber hinaus gibt es über beide Plattformen auch die Möglichkeit der persönlichen Beratung bzw. der Terminvereinbarung mit den Kermi Experten oder dem zuständigen Außendienst-Ansprechpartner.

Die interaktiv gestaltete Neuheiten-Landingpage „Kermi entdecken“ wird ein breites Spektrum umfassen – von prägnanten Übersichten zu den neuen Produkten über ausführliche Unterlagen bis hin zur anschaulichen Darstellung durch Animationen und Videos. Die Inhalte sind aufgeteilt nach Interessengebieten und durchdacht aufbereitet für den bestmöglichen Mehrwert in der Nutzung. Alle Neuheiten werden in weiterführenden Aktionen über die eigenen Kanäle, wie Website, Newsletter und Social Media, vorgestellt.

Im Anschluss an die ISH Digital besteht zudem für Fachpartner die Möglichkeit, die neuen Produktlösungen auch live vor Ort zu erleben – selbstverständlich unter Berücksichtigung der dann geltenden Regelungen und Schutzmaßnahmen.

Angesichts der aktuell anspruchsvollen Situation haben sowohl Kermi als auch die ISH Digital mit kreativen Ideen und digitalen Angeboten die Kommunikationswege enorm ausgebaut, um den Informationstransfer in gewohnt hoher Qualität sicherzustellen und die Fachpartner bedarfsgerecht zu unterstützen. Für jeden ist das passende Angebot dabei – das (digitale) Vorbeischauen lohnt sich somit definitiv.

Mehr dazu bald unter www.kermi.de/raumklima.