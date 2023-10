Pastellfarben im Badezimmer schaffen eine beruhigende Atmosphäre, in der man sich gerne entspannt und frisch macht. Sie wirken hell und freundlich und lassen sich sehr gut kombinieren. Mit dem KermiEXTRA Programm können Duschkabinen farblich an das Ambiente im Badezimmer angepasst werden. Ein zartrosa Traum entsteht mit der Sanitärfarbe „Noble Pink“ aus der Edition Nature von Kermi, die der Duschkabine einen romantischen Look verleiht. So wie im abgebildeten Badezimmer, ausgestattet mit der LIGA Schwingtür von Kermi. Diese wirkt durch ihr schmales Wandprofil und den dezenten Beschlägen sehr transparent und die Gestaltung in „Noble Pink“ sorgt für zarte Farbakzente. Die Duschkabine harmoniert perfekt mit den sanften und hellen Farbtönen des Badezimmers.

Ein Traum in Rosa. Die Duschkabine LIGA Schwingtür von Kermi bekommt durch die Trendfarbe „Noble Pink“ aus der Edition Nature einen romantischen Look. Bilder: Kermi GmbH