Der Begriff „Urlaub zuhause“ bekommt derzeit eine ganz neue Bedeutung. Gerade das Badezimmer als Ort der Entspannung ist dabei besonders wichtig. Und die beste Nachricht ist, dass sich mit Hilfe von Kermi für jeden Anspruch und für jeden Badgrundriss die ideale Duschlösung dazu finden lässt.

Zum Beispiel holt man sich mit dem abgebildeten Badezimmer das Urlaubsfeeling direkt nach Hause. Die luxuriöse Ausstattung und die frischen Farben laden zum Relaxen ein. Die großzügige Duschlösung mit integrierter, komfortabler Sitzmöglichkeit ist maßgeschneidert. Es handelt sich dabei um eine TUSCA-Sonderlösung, die mit einem Glasausschnitt im Festsegment an die Sitzbank angepasst wurde. Aus den drei TUSCA-Griffvarianten fiel die Wahl auf den minimalistischen TUSCA-Griff.

Für den besonderen Look sorgen farbige Highlights im Badezimmer. Die Kermi-Duschlösung TUSCA wirkt mit Akzenten in Schwarz Soft besonders edel und extravagant. Auch die Abdeckung des POINT Duschplatzsystems von Kermi wurde in Schwarz Soft lackiert und passt sich somit der Farbgebung im Badezimmer an.