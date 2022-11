Zwei Probleme, eine Lösung: Mit x-net connect brachte Kermi 2016 als erster Hersteller ein Verbindungssystem für die Flächenheizung auf den Markt, mit dem sich die Einzelraumregelung - wie damals nach EnEV und heute nach GEG vorgeschrieben - auch in Durchgangsräumen realisieren lässt. Zudem wird der Verlust von wertvoller Wärme bei den durchlaufenden Zuleitungen vermieden.

Seitdem hat sich x-net connect, zusammen mit einer 2018 ergänzten Ausführung für erhöhten Schallschutz, als leicht zu installierende Lösung bewährt: Über 25.000 Wohnungen wurden seither mit x-net connect ausgestattet - für einen effizienten, kontrollierten Heizbetrieb. x-net connect bietet einen effizienten und kontrollierten Heizbetrieb, indem es die Heizwärme vor dem Fußbodenheizungsverteiler gezielt unter dem Estrich hindurchleitet und darüber einen separaten Heizkreis ermöglicht:

1) Vom Verteiler werden die durchlaufenden Zuleitungen in die zweiseitig kaschierte EPS-Systemplatte x-net connect base geführt.

2) Selbstklebendes Abdeckelement x-net connect cover.

3) Estrichdichter, geprüfter Übergangsbereich der durchlaufenden Zuleitungen in die zu beheizenden Räume, bzw. zu den verschiedenen klassischen x-net Systemen

4) Separat ausgebildeter Heizkreis mit Klettrohr in der Ebenen über den durchlaufenden Zuleitungen (= konforme Einzelraumregelung gemäß GEG).

Foto: Kermi GmbH

Gewerblicher Bau, Ein- oder Mehrfamilienhaus - eine Herausforderung bei der Installation von Flächenheizungen ist der Bereich, in dem sich der Verteiler befindet. Denn dort erwärmen die durchlaufenden Zuleitungen den Estrich, sodass der Raum, meist der Flur, unkontrolliert beheizt wird, obwohl hier eigentlich meist keine oder nur wenig Wärme benötigt wird.

Innovation im Jahr 2016 - Prinzip bis heute bewährt

Als Experte für Raumklima-Systeme hat Kermi bereits 2016 eine praxisgerechte, damals einmalige Lösung vorgestellt, die bis heute nichts an Aktualität verloren hat: Kermi x-net connect führt die durchlaufenden Zuleitungen ab dem Verteiler zunächst in eine Dämmebene unter dem Estrich und lässt sie erst bei den zu beheizenden Räumen in die Estrichebene eintauchen. Auf diese Weise wird die Heizungswärme gezielt unter dem Estrich hindurch geleitet und somit unerwünschte Wärmeabgabe unterbunden. Die dabei erreichten Dämmwerte sind mit einer konventionell in den Estrich eingebettet gedämmten Rohrleitung - aufgrund der dann erforderlichen zusätzlichen Estrichdicke - in der Baupraxis nicht zu realisieren.

Einzelraumregelung auch in Durchgangsräumen - gemäß GEG

Weiterer Vorteil für eine sichere und vorschriftenkonforme Installation: Durch den Einsatz von x-net connect bleibt in den Durchgangsräumen der sonst von den durchlaufenden Zuleitungen belegte Installationsbereich frei. Oberhalb der Zuleitungen entsteht so Raum für separat regelbare Heizkreise. Das ermöglicht auch eine nach GEG vorgeschriebene Einzelraumregelung für Räume mit einer Nutzfläche von mehr als 6 m2. Gleichzeitig ist dadurch eine gleichmäßige Fußboden­Oberflächentemperatur gegeben, ganz ohne spürbare Kaltzonen.

Die thermische Simulation einer typischen Anbindesituation eines Fußbodenheizungsverteilers im Flur zeigt die resultierende Fußboden­Oberflächentemperatur im Vergleich: Im Bild links ohne x-net connect - im Bild rechts die durchlaufenden Zuleitungen über x-net connect geführt (hier dargestellt ohne separat regelbaren Heizkreis auf dem x-net connect cover). Fotos: Kermi GmbH

Die Komponenten - inkl. wirksamer Trittschalldämmung sowie hohen Schallschutz

x-net connect besteht aus zwei Komponenten: der unten angeordneten, EPS-Systemplatte x-net connect base und dem Abdeckelement x-net connect cover. Zusammen haben sie auch bei enger Anordnung der Zuleitungen einen hohen trittschallmindernden Effekt, entsprechend der Wirkung einer in konventioneller Weise unter dem Estrich verbauten „EPS DES sg“ Dämmplatte. Für erhöhte Anforderungen an den Schallschutz ergänzte Kermi 2018 x-net connect base plus als Typ „EPS DES sm 35­3“ mit einer Trittschallminderung von 33 dB. Damit lassen sich auch die strengen Anforderungen an den Schallschutz nach VDI 4100 erfüllen. Je nach baulichen Gegebenheiten ist x-net connect mit unterschiedlichen x- net Systemen der Flächenheizung/-kühlung von Kermi kombinierbar.

Installation - einfach, schnell und erprobt

Ob x-net connect oder x-net-connect plus - die Verarbeitung ist in beiden Fällen unkompliziert: Mit Hilfe des x-net Heißschneiders connect (mit Doppel-Schneideschlitten) lassen sich in einem Arbeitsschritt direkt zwei Rohrkanäle schnell, einfach und flexibel in die EPS-Dämmplatte einbringen. Darüber wird das Abdeckelement x-net connect cover verlegt, das für einen raschen Einbau mit einer selbstklebenden Rückseite und einer Klett-Oberseite zur variablen Rohrführung ausgestattet ist. Bei der Installation überzeugt x-net connect als einzigartige, geprüfte Gesamtlösung inklusive einer sicheren und estrichwasserdichten Ausfädelung der durchlaufenden Zuleitungen aus der Dämm- in die Estrichebene - für einwandfreien Schallschutz und normkonforme Installation.

Trotz langer durchlaufender Zuleitungen sollten die großen Flure der Musikschule in Plattling nicht unkontrolliert erwärmt werden, sondern individuell regelbar sein. Gleichzeitig galt es, einen erhöhten Trittschallschutz zu realisieren. Mit x-net connect plus konnten beide Anforderungen optimal erfüllt werden.

Bilder oben: Im Bereich der durchlaufenden Zuleitungen wurden ab dem Verteiler die Rohre in der x-net connect base Systemplatte eingebettet (links), in den zu beheizenden Räume gehen sie in die Dämmebene zum x-net C12 Tackersystem über (rechts).

Bilder unten: Das selbstklebende x-net connect cover überdeckt den Bereich der durchlaufenden Zuleitungen - für optimale Dämmung und Trittschallminderung (links). Auf der x-net connect base wurde im letzten Schritt der separat regelbare Heizkreis verlegt - bequem und variabel mit Klettrohr (rechts). Fotos: Kermi GmbH

In weit über 25.000 Wohnungen hat sich das x-net connect System als zuverlässiger Problemlöser für verschiedene Anforderungen bewährt - in Wohngebäuden sowie in gewerblichen Bauten. Insbesondere auch in großen Bürobereichen in denen flexible Raumgestaltungskonzepte angedacht sind, spielt dieses System seine Stärken aus: Durchlaufende Zuleitungen haben damit keinen negativen Einfluss mehr auf die Heizkreisgeometrie, da diese unterhalb der Heizkreisebene verlaufen. Somit besteht freie Hand bei der architektonischen Gestaltung sowie der Regelbarkeit der Räume.

