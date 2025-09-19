Badezimmer sind so individuell wie ihre Nutzer. Gerade bei maßgefertigten Duschkabinen sind Präzision und Planung entscheidend. Kermi Duschdesign bietet daher für Installateure einen professionellen Aufmaß- und Montageservice- in Deutschland und Österreich. So wird auch bei ungewöhnlichen Grundrissen millimetergenaues Arbeiten garantiert und eine perfekte Passform sichergestellt.

Der Service umfasst auf Wunsch nicht nur die Lieferung, sondern auch die fachgerechte Montage von Kermi Duschkabinen und Badewannenaufsätzen direkt vor Ort. In vielen Fällen bringt der Monteur die bestellte Ware gleich zum vereinbarten Termin mit - sofern die Produktgröße dies zulässt. Das spart Zeit, Wege und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Um Terminverschiebungen aufgrund fehlender Teile auszuschließen, vereinbart Kermi Duschdesign Montagetermine grundsätzlich erst, wenn sämtliche Komponenten vollständig eingetroffen sind. Dies gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Planungssicherheit - sowohl bei Einzelduschen als auch bei komplexen Großprojekten.

Service wird bei Kermi Duschdesign großgeschrieben: Das Ziel ist es, den gesamten Ablauf so komfortabel und effizient wie möglich zu gestalten - vom Kauf über das präzise Aufmaß bis hin zur fix und fertig montierten Duschkabine.

Mehr Infos hier: www.kermi-design.com/montageservice/