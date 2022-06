Kermi: Durchstarten im SHK-Handwerk!

Die umfassende Unterstützung und Stärkung seiner Fachpartner stehen für Kermi im Fokus. Deshalb ist der Raumklima- und Duschdesign-Spezialist Sponsor der bundesweiten Kampagne ZEIT ZU STARTEN des ZVSHK. Sie hebt mit breitgefächerten Informationen die Vielfalt und Attraktivität der SHK-Ausbildungsberufe hervor, um Jugendliche für die Branche zu begeistern und so die Nachwuchsgewinnung zu fördern.

Die Anliegen der Fachpartner und deren Unterstützung in allen Bereichen ihrer täglichen Betriebspraxis spielen für Kermi eine wichtige Rolle. Daher optimiert der Hersteller sein Raumklima- und Duschdesign-Portfolio stetig auch im Hinblick auf Montagefreundlichkeit und bietet umfassende Services. Über die Ausbildungsinitiative des ZVSHK möchte Kermi darüber hinaus einen Beitrag zur Lösung der drängenden personellen Problematik leisten, die viele Betriebe beschäftigt.

Denn trotz ihrer zentralen Rolle in unserer Gesellschaft, die durch Energiewende und Klimaschutz noch einmal hervorgehoben wird, bekommen die SHK-Handwerker den Mangel an qualifiziertem Personal und Nachwachskräften deutlich zu spüren. Hier setzt die Kampagne ZEIT ZU STARTEN des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) an.

Über verschiedenste Maßnahmen, wie eigener Website, Blog und Social Media, spricht die Initiative den potenziellen Nachwuchs an, stellt die abwechslungsreichen Tätigkeiten im SHK-Handwerk vor, gibt Tipps und Einblicke in den Arbeitsalltag – und hilft Jugendlichen so bei der Berufswahl sowie auf ihrem Weg ins SHK-Handwerk.

Betriebe können diese vielseitig aufbereiteten Informationen aktiv für die Nachwuchsgewinnung nutzen und bspw. auch über ihre eigenen Kanäle einbinden oder teilen. Mehr unter www.zeitzustarten.de.