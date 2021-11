Pressemeldung

Mit der bekannten x2-Technologie plus vollautomatischer Lüfterunterstützung sorgt der neue Kermi Wärmepumpenheizkörper x-flair bei niedrigen Vorlauftemperaturen für maximalen Wärmekomfort. Somit eignet er sich optimal für das Zusammenspiel mit modernen Wärmeerzeugern - bei der Heizungsmodernisierung ebenso wie im Neubau. Gerade im Bestand ermöglicht er den schnellen und einfachen Austausch alter Radiatoren, als praktische Alternative zur Fußbodenheizung.

Speziell wenn beim Einsatz einer Wärmepumpe die Kombination mit Fußbodenheizung nicht möglich oder nicht gewünscht ist, bietet der neue Wärmepumpenheizkörper x-flair die Lösung: Bei Vorlauftemperaturen zwischen 35°C und 55°C bringt er behaglichen Wärmekomfort in die Räume. Dafür verbindet x-flair die vom Kermi Flachheizkörper-Programm bekannte x2-Technologie der seriellen Durchströmung mit einem innovativen Lüftersystem - für eine schnelle und effiziente Wärmeverteilung im Raum. Daher ist der Kermi Wärmepumpenheizkörper auch förderfähig im Rahmen aller gängigen Förderprogramme.

Funktionsweise der vollautomatischen Lüfterregelung

Im Heizkörper integriert befinden sich kleine Axialventilatoren, durch die obere Abdeckung zuverlässig geschützt. Sie verteilen die Wärme besonders schnell und dank geräuscharmem Komfortbetrieb enorm leise. Die benötigte Drehzahl wird dabei vollautomatisch geregelt: Für eine schnelle Erwärmung des Raums arbeiten die Ventilatoren mit einer erhöhten Drehzahl. Diese wird dann eigenständig heruntergeregelt, sobald die Wunschtemperatur erreicht ist. Zu bedienen ist x-flair dabei wie ein normaler Heizkörper über den Thermostatkopf - die Lüfter schalten sich nach Bedarf an bzw. aus.

Schnell und flexibel bei Neubau & Renovierung

Der Wärmepumpenheizkörper x-flair ist optimal auf den Betrieb mit modernen Wärmeerzeugern im Niedertemperaturbereich ausgelegt - mit hoher Dynamik und schneller Reaktionszeit. Mit Baulängen von 400 bis 2005 mm bei Bauhöhen von 554 bis 959 mm erreicht er im Komfortbetrieb Wärmeleistungen von 364 bis 1375 Watt (Auslegungswärmeleistung 45/35/20°C). Im Vergleich zum statischen Warmwassermodell sind somit kleinere Baugrößen bei gleicher Wärmeleistung möglich - ein durchaus relevanter Platzvorteil bei der Raumplanung. Durch die kurze Aufheizzeit und das schnelle Abkühlen eignet sich x-flair ideal für den Einsatz in temporär genutzten Räumen mit kurzfristig auch wechselndem Wärmebedarf, wie bspw. Büro oder Kinderzimmer.

Seinen aber wohl größten Trumpf spielt der Kermi Wärmepumpen­Heizkörper bei der Heizungsmodernisierung aus: Er kann einfach und schnell an die vorhandenen Rohrleitungen der alten Radiatoren angebunden werden und diese 1:1 ersetzen - ganz ohne aufwändige Umbaumaßnahmen. Denn aufgrund seiner hohen Effizienz sind bei gleichbleibenden Baugrößen nur noch deutlich reduzierte Systemtemperaturen notwendig - für einen optimalen Betrieb der Wärmepumpe.

Maximale Flexibilität für die Einbauplanung entsteht zudem durch die identische Optik des klassischen therm-x2 Flachheizkörpers und des neuen x-flair: Beide Modelle stehen in den Frontvarianten Plan, Profil und Line zur Verfügung. So lassen sie sich je nach individuellen Anforderungen, Wärmebedarf und Platzverhältnissen problemlos im selben Wohnumfeld kombinieren.

Einfache Installation durch hohe Vorkonfektionierung

Die Montage ist einfach - denn die Lieferung erfolgt vorkonfektioniert und steckerfertig: x-flair wird wie ein herkömmlicher Heizkörper an der Wand oder am Boden montiert und an das Warmwasserheizungsnetz angeschlossen. Hier erfüllt er die gängigen DIN-Anschlussmaße 500 und 900 und ist außerdem in den variablen Ausführungen V und Vplus erhältlich, so dass sich bei der Sanierung bestehende Anschlüsse und Wandbefestigungen nutzen lassen. Abschließend muss nur noch die Anbindung zur Spannungsversorgung erfolgen - anstecken und schon ist x-flair betriebsbereit.

Für eine einfache, schnelle Montage sind zudem die bewährte Laschenbefestigung und die Bohrkonsole im Lieferumfang enthalten. Das ab Werk kv-voreingestellte Ventil der V und Vplus Ausführungen erleichtert die Installation zusätzlich.