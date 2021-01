Seit Beginn der Geschäftstätigkeit im Jahr 1990 hat die KAN-Gruppe seine Marktposition auf starken Säulen aufgebaut: Professionalität, Innovation, Qualität und Entwicklung. Wir beschäftigen derzeit über 800 qualifizierte Mitarbeiter und sind Spezialist für Installationssysteme in den Bereichen Flächenkühlung, Trinkwasser und Heizung. Unser Unternehmen hat Niederlassungen in Deutschland, Polen, Russland, Ungarn, der Ukraine und Weißrussland. Produkte mit der Marke KAN-therm werden in fast 60 Länder exportiert und unser Vertriebsnetz erstreckt sich über Europa, einen großen Teil Asiens, Afrika sowie Süd- und Nordamerika.



KAN-therm bietet ein optimales und komplettes Multisystem, das aus den modernsten, sich ergänzenden Lösungen für Wasser- und Heizungsrohrleitungen, sowie für die Technik besteht. Es ist eine perfekte Umsetzung der Vision eines universellen Systems dank der langjährigen Erfahrung und Leidenschaft der KAN-Konstrukteure, unserer strengen Qualitätskontrolle der Rohstoffe und der Endprodukte und schließlich der effizienten Erkennung der Bedürfnisse des Installationsmarktes in Übereinstimmung mit den Anforderungen nachhaltigen Bauens.

In Westeuropa ist die KAN-therm GmbH im dreistufigen Vertriebsweg erfolgreich und bietet unter den Markennamen „KAN-press 6in1“ und „KAN-therm“ zertifizierte Lösungen aus einer Hand: hochqualitative, geprüfte Produkte, technisches Know-How und eine komplette Technikberatung in allen Planungen, Berechnungen und Bauphasen.



Die Firma KAN-them GmbH ist Mitglied im Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V. (BVF).



Mehr Informationen erhalten Sie hier in unserem kurzen Video oder in einem persönlichen Kontakt unter Nummer +49 (0)2241/234 08-0