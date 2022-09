Das was das Handwerk täglich für Deutschland leistet, findet kaum noch eine Würdigung. Deswegen ist unser System Paulus-Lager® so wichtig im Handwerk. Wir räumen auf. Wir sorgen dafür, dass der schwer gebeutelte Handwerker endlich wieder Zeit für seine Familie hat und für seine Hobbies. Dass er entspannen kann und nicht mehr so gestresst ist. Das ist unser Job von Paulus-Lager.

So sind wir nicht nur Prozessoptimierer oder Berater, wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass Handwerker endlich zu ihrem wohlverdienten Feierabend und zur Wertschätzung durch die Gesellschaft kommen.

Wie geht das?

Wir schauen uns gemeinsam mit dem Unternehmer seine Prozesse an und wir optimieren sie auf eine Art und Weise, dass der Durchschnitt unserer Kunden aus den letzten Jahren uns bestätigt, dass die Arbeitszeit um 19,5 Stunden pro Woche gesunken ist und die Lebensqualität gleichermaßen gestiegen ist. Und neulich noch sagte ein begeisterter Kunde zu mir: Endlich komme ich mit meiner Frau wieder gut aus, weil ich mehr zu Hause bin und wir unseren Hobbies wieder gemeinsam nachgehen können.

Das ist das, was wir tun und ich bin verdammt stolz, dass dies Paulus-Lager seit 20 Jahren macht.

Wir setzen uns an die Spitze der Leute, die endlich dafür sorgen, dass es Handwerkern in Zukunft besser geht.

Wenn Sie DAS interessiert und Sie dazu beitragen wollen, dann bewerben Sie sich jetzt!

Der Firmensitz ist Greven im Münsterland, Dienstreisen sind manchmal erforderlich.

Aufgaben

Einführung der Paulus-Lager - Methode in Bauhandwerksbetrieben anhand eines standardisierten Konzepts beim Kunden vor Ort

Begleitung und Beratung der Kunden vor Ort bei der Einführung der optimierten Prozesse

Erarbeiten und durchführen von Seminaren, Schulungen und Vorträgen

Erstellung von Zeichnungen mit CAD

Projektsteuerung und Begleitung/Beratung der Betriebe während der Umstrukturierungsphase

Dokumentation der Projekte anhand von Checklisten

Repräsentation der Firma auf Messen, Veranstaltungen, bei Verbänden und Kooperationspartnern

Marketingaufgaben im Rahmen der Beratung und Schulungen (Fotos, Kurzvideos erstellen etc.)

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten (wie Terminvereinbarung, Kundenbetreuung, Projektverwaltung usw.)

Profil

Sie verfügen über eine Ausbildung im handwerklichen Bereich, z.B. mit Weiterbildung zum Meister bzw. Techniker, vorzugsweise Holztechnik, Versorgungstechnik, Bautechnik

Sie bringen Erfahrung in der Projektleitung oder Arbeitsvorbereitung mit

Sie sind wohlwollend und gleichzeitig durchsetzungsfähig und arbeiten klar strukturiert

Sie sind ein wertschätzender Teamplayer, agieren aber auch gerne eigenverantwortlich

Sie sind wissbegierig, offen für Neues und bereit, sich in eine bewährte Methode einzuarbeiten

Erfahrungen in Vorträgen oder als Referent sind von Vorteil

Führerschein Klasse B

Sie verfügen über Kenntnisse in den üblichen MS Office-Programmen, E-Mail, CAD (Grundkenntnisse)

Wir bieten

Projektleiter sein bei Paulus-Lager® bedeutet für Sie:

Freie Termineinteilung, das heißt, dass Sie familiäre Belange auch unter der Woche mit dem Außendienst unter einen Hut bekommen

Ein gutes Gefühl, wenn Sie von den Inhabern und Mitarbeitern für Ihre tolle Arbeit wertgeschätzt werden und Sie dafür von Ihren Kunden Applaus ernten

Ein hoch motiviertes Team, in dem Arbeiten Spaß macht

Flache Hierarchien

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Neueste IT-Technik: Mac Laptop, IPad, IPhone

Einsatz modernster Software

Eigener PKW (auch zur Privatnutzung)

Attraktives Entgelt-Bonussystem für Mitarbeiter

Freizeitausgleich für Überstunden

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Eine eigene betriebliche Altersvorsorge mit hohem Extra-Bonus

30 Tage Urlaub

Job-Bike

Professionelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Firmenfeiern (Paddeln auf der Ems, Detektivspiel in MS)

Auf Basis Ihrer Techniker-Ausbildung im Bereich Versorgungstechnik, Holztechnik oder Bautechnik (m/w/d) bieten wir Ihnen eine Tätigkeit mit professioneller Ausbildung im Bereich Lagerprozesse, Moderationstechniken und Präsentationstechniken mit sehr guten Perspektiven.

Wenn Sie Freude haben, an gelingenden Projekten teilzuhaben, dann bewerben Sie sich jetzt!

Reichen Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen als fortlaufende pdf-Datei per Mail ein an: bewerbung(at)paulus-lager.de .

Paulus-Lager® GmbH

Kerkstiege 28

48268 Greven

Kontakt : Anja Krabbe

Tel. : +49 170 683 58 79