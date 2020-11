Doch warum? Wenn Sie anfangen zu arbeiten, dann bleibt der Rest der Wohnung nahezu sauber - für die komplette Bauphase. Eine geniale und praktische Staubschutztür aus Polycarbonat sorgt dafür, dass der nicht zu vermeidende Schmutz an Ort und Stelle bleibt - die Bewohner können den Rest der Wohnung nach Belieben nutzen ohne sich beeinträchtigt zu fühlen. Ebenfalls entfällt so das zeit- und kraftaufwändige Ausräumen oder Abdecken der Nebenräume. Lästige Putzarbeiten während der Sanierung gehören der Vergangenheit an.

Und Sie arbeiten zusätzlich zur Staubschutztür mit dem AirClean-Luftreinigungsgebläse: Der im Arbeitsraum entstandene Staub wird zum größten Teil angesaugt und im Gerät ausgewaschen. Die restlichen Schwebeteilchen werden von der entstehenden Umluft angefeuchtet und beschwert - sie setzen sich somit auf dem Boden ab. Im Unterdruckbetrieb wird die staubige Luft nach außen gesaugt oder die gereinigte Luft nach außen geblasen – je nach Aufstellung.

Das Ergebnis: Alle angrenzenden Räume bleiben nahezu staubfrei, da der Schmutz nicht außerhalb des Arbeitsraumes gelangt. In Verbindung mit der Staubschutztür eine fast hundertprozentige Garantie, dass die Wohnung sauber bleibt.

In diesen Zeiten, wo zwar keine Messen stattfinden, aber wir Sie wieder besuchen können:

Sie erreichen uns jederzeit über die bekannten Kontaktmöglichkeiten, für Fragen, Anfragen, Terminvereinbarungen, Bestellungen und alles andere.

Telefon: 06451 – 72400

Fax: 06451 – 724040

Mobil, whatsapp, Videotelefonie: 0171 - 6842773

Web: www.airclean.de und www.rohreschneiden.de und www.mobiler-waschplatz.de

Mail: info @ airclean.de und info @ pcs-rohrschneidesystem.de und info @ mobiler-waschplatz.de

Für weitere Fragen: