„Das Parlament muss die Regeln für die Gasnetze im Gebäudeenergiegesetz so ändern, dass Wasserstoff zu einer echten Option werden kann. Hier benötigen wir Klarheit und ein ernstgemeintes Konzept, dass das Angebot der Heizgeräteindustrie für wasserstofffähige Anlagen berücksichtigt. In seiner jetzigen, vom Kabinett verabschiedeten Form, stellt der Entwurf jedes Jahr hunderttausende Heizungskunden weiterhin vor ungeklärte Fragen und unabsehbare finanzielle Belastungen. In diesem Zusammenhang und um soziale Härten bei der Wärmewende abzufedern muss das GEG endlich mit den angekündigten Förderkonzepten flankiert werden, auch das im Koalitionsvertrag vorgesehene Klimageld muss zeitnah als Ergänzung zum CO2-Preis eingeführt werden.

Ferner müssen die Übergangsfristen für die Umstellung der Gasnetze an die Fristen für Wärmenetze angepasst werden, um einen realistischen Wasserstoffhochlauf zu ermöglichen. Ein erster richtiger Schritt ist der Ansatz für das Wärmeplanungsgesetz, um nun rasch auch die kommunale Wärmeplanung umzusetzen.“