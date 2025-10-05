Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft Bild: DIE GAS- UND WASSERSTOFFWIRTSCHAFT
05.10.2025  Pressemeldung Alle News von GW

Kehler: „Industrie und Arbeitsplätze sichern, Klima schützen – nur mit Gas, Wasserstoff und CCS.“

Anlässlich des Verbändegesprächs im Rahmen der Energieminister-Konferenz zu Akzeptanz und Bezahlbarkeit der Energiewende heute (29.09.2025) in Berlin stellte Dr. Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft, wichtige Punkte für eine erfolgreiche industrielle Transformation heraus

„Die Akzeptanz der Energiewende fußt auf der Verbindung von Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit. Dafür sind drei Dinge nötig: sichere Energie, günstiger Wasserstoff und klare Regeln im Umgang mit CO₂. Gas bleibt dafür ein zentraler Baustein – es sorgt für bezahlbare Wärme und sichere Stromversorgung, ist Grundlage für Wasserstoff und hält unsere Industrie am Laufen. Deshalb brauchen wir jetzt eine langfristig orientierten Gasbeschaffung, eine intelligente Strategie für die Nutzung unserer Speicher und fertig gebaute LNG-Terminals. Nur so können wir die Strom- und Gaspreise stabil halten und tausende Jobs in Stahl, Chemie und Mittelstand sichern.

Auf diesem stabilen Fundament wird auch der Wasserstoffhochlauf gelingen – im Zusammenspiel mit CCS als weiterer klimafreundlicher Option für die Industrie. Beides gehört zusammen: Wasserstoff und CO₂-Speicherung sind keine Gegensätze, sondern eine doppelte Chance für Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit.“

