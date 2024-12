Hallo zukünftige/r Mitarbeiter/in (m/w/d),

wir suchen Sie als Teil unseres Teams. Sie haben kaufmännische Grundkenntnisse (oder mehr) und sind auf der Suche nach einer neuen, abwechslungsreichen Herausforderung, dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen.

Zuerst möchten wir Ihnen eine Frage beantworten: wo bewerbe ich mich?

Wir sind ein B2B-Versandgroßhandel (E-Commerce-Unternehmen) im Bereich Heizung- und Sanitärtechnik. Wir sitzen in Roßdorf bei Darmstadt an einem eigenen Standort. Seit über 20 Jahren arbeiten wir erfolgreich als Versandgroßhandel. Unsere Kunden sind Installateure und Industrieunternehmen - bundesweit. Wir liefern vom kleinen Ersatzteil bis zur kompletten Anlage alles, was unsere Kunden benötigen. Dabei achten wir auf ein tolles Miteinander im Team, als auch mit unseren Kunden und Lieferanten. Wir haben ein eigenes Lager, von dem aus täglich bis zu 100 Pakete an unsere Kunden versendet werden. Unsere Büros sind modern ausgestattet. Unser Firmengebäude liegt angenehm ruhig am Ortsrand von Roßdorf, Parkplätze sind ausreichend vorhanden und durch das neue Einkaufszentrum (ganz in der Nähe) bleibt auch das leibliche Wohl nicht auf der Strecke.

Warum sollten Sie sich bei uns bewerben?

Weil wir die passende Lücke im Bereich Vertrieb und Reklamationsmanagement haben und diese mit einer/m neuen Teamplayer/in besetzten wollen. Weil Sie im vertrieblichen Innendienst Ihre Passion gefunden haben. Weil Sie mit neuen Medien vertraut sind und keine Berührungsängste mit neuen Vertriebsinstrumenten wie bspw. einem Onlineshop haben

Was die ausgeschriebene Stelle an Aufgaben mit sich bringt?

Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag verbunden mit einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet wie bspw. telefonische Bestellannahme, das umfängliche Bearbeiten von Aufträgen (vom Angebot bis hin zum Abschluss) und die Bearbeitung von Reklamationen. Auch die Datenpflege in unserer Warenwirtschaft oder unserem Onlineshop gehören dazu.

Das Aufgabenspektrum in Stichpunkten:

Auftragsabwicklung von der Anfrage, über das Angebot, zur Auftragsabwicklung und Fakturierung

Einholen von Lieferanteneinkaufspreisen

Angebotskalkulation und Angebots-Erstellung

Telefonische Bestellannahme

Aktiver Kunden- und Lieferantenkontakt

Umgang mit unserem Onlineshop

Kundendaten und Artikeldatenpflege in unserem Warenwirtschaftssystem

Abwicklung von Reklamationen, dabei aktive Begleitung und Unterstützung des Kunden, um ein positives Bild zu prägen

Enge Abstimmung mit Einkauf und Lager für eine positive Weiterentwicklung des Unternehmens

Umgang mit Dokumenenmanagementsystem (wir gehen Stück für Stück hin zum papierlosen Unternehmen)

Was wir Ihnen bieten:

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Modern ausgestatteter Arbeitsplatz

geregelte 40 Stundenwoche (8 h / Tag) - Teilzeit möglich

Arbeitszeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr mit 1 h Pause (Im Winterhalbjahr zusätzliche Spätschicht von 9:00 bis 18:00 Uhr)

Moderner Pausenraum bzw. im Sommer Pausenecke im Außenbereich plus großer Mitarbeiterkühlschrank und Möglichkeit der Nutzung einer Mikrowelle

Kaffecorner (in Erstellung)

Teilnahme am Corporate Benefits Programm für alle Mitarbeiter (ihre.mitarbeiterangebote.de/login)

Familiäres, offenes, freundliches Betriebsklima

Möglichkeit der Nutzung betrieblicher Altersversorgung

Gute Verkehrsanbindung (Parkplätze ausreichend, Bushaltestelle ca. 100 m entfernt)

Einkaufszentrum nur 5 Minuten entfernt

Flache Hierarchie, offener Austausch über Anregungen und Herausforderungen

Was wir von Ihnen erwarten?

Wir arbeiten aktuell familiär, offen, gemeinsam und engagiert als Team, um unsere täglichen Aufgaben zu meistern. Insofern erwarten wir von Ihnen, passend zu unseren gelebten Grundwerten, Zuverlässigkeit, Treue, Loyalität, Höflichkeit, Pünktlichkeit und Engagement. Idealerweise ist Ihr Englisch ausreichend bis gut. Sie sehen Probleme eher als Herausforderungen und freuen sich über die Ergebnisse.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann würden wir uns sehr über Ihre Bewerbung freuen.

Philipp Wagner GmbH

Erbacher Straße 72

64380 Roßdorf

www.philipp-wagner.de

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an bewerbung(at)philipp-wagner.de