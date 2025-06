Die Bewerbungsphase für den neu aufgelegten berufsbegleitenden Studiengang Haus-, Energie- und Anlagentechnik (HEAT) an der Hochschule Düsseldorf (HSD) ist erfolgreich angelaufen. Noch bis zum 15. Juli 2025 können sich Gesellinnen und Gesellen aus dem SHK-Handwerk mit Hochschulzugangsberechtigung um einen der 25 Plätze bewerben. Der neun-semestrige Studiengang startet zum Wintersemester 2025/2026 am Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik der HSD – in Kooperation mit dem Fachverband SHK NRW und der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf.

„Wir freuen uns sehr über die sehr gute Resonanz zum Start der Bewerbungsphase“, sagt Hans Joachim Hering, Co-Initiator des Studiengangs und ehemaliger Landesinnungsmeister NRW.

HEAT bietet ein in Deutschland einzigartiges Konzept: eine Kombination aus Meisterausbildung und Ingenieurstudium (Bachelor) im SHK-Bereich – im Teilzeitformat und berufsbegleitend. So entsteht ein praxisnahes Qualifizierungsmodell, das Gesellinnen und Gesellen neue Karrierewege eröffnet. Online-Lehre, Präsenzphasen und flexible Selbstlernangebote ermöglichen maximale Vereinbarkeit von Studium und Arbeitsalltag.

Für SHK-Betriebe ist HEAT eine zukunftsorientierte Investition: Fachkräfte werden gezielt auf technische Leitungsfunktionen, unternehmerische Verantwortung oder sogar eine spätere Betriebsübernahme vorbereitet. Gleichzeitig steigert das Modell die Attraktivität der Branche für junge Talente und soll so dem Fach- und Führungskräftemangel entgegenwirken.

„Berufsbegleitend zu studieren, das ist eine Herausforderung. Aber eine, die sich für ambitionierte junge Menschen und für den dahinterstehenden SHK-Fachbetrieb lohnt“, betont Hering. „Unser Berufsfeld wird immer komplexer. Digitalisierung, neue Technologien und KI erfordern fundierte Entscheidungen – dafür brauchen wir Nachwuchs, der neben der Praxis auch fachtheoretische Kenntnisse mitbringt, um Projekte und Installationen zukunftsfähig zu gestalten. HEAT ergänzt das bestehende Bildungsangebot auf ideale Weise.“

Jetzt bewerben!

Die Bewerbung erfolgt online über das Bewerbungsportal auf dem HSD eCampus. Zuvor ist eine Registrierung auf hochschulstart.de erforderlich.

Alle Informationen zum Studiengang HEAT und zur Bewerbung gibt es hier.