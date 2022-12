KAN-therm wächst und baut Produktions- und Bürofläche aus

Das Mutterunternehmen der deutschen KAN-therm GmbH, geht den nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Im vergangenen Sommer startete die Erweiterung am Produktions- und Servicestandort Bialystok (PL). Damit zollt der seit mehr als 30 Jahren im Markt tätige Systemhersteller, auch der positiven Entwicklung in den deutschsprachigen Märkten Rechnung.