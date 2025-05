Mit seiner mehr als 35-jährigen Fertigungskompetenz am Produktionsstandort in Kleosin/PL, stellt KAN-therm seinen Kunden im deutschen Markt ein umfangreiches Verteilerschrank-Angebot aus verzinktem Stahlblech zur Verfügung. Hochmoderne Fertigungstechnik und ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001, sorgt dabei für gleichbleibend höchste Qualität. Die sichtbaren Frontelemente sind in RAL 9016 lackiert. Alle Schränke sind mit flexiblen Montageschienen inklusive Zubehör zur Verteiler-Befestigung ausgestattet.

Premium AP, inklusive Hutschiene auf der und abnehmbaren Rückwand, in sieben Breiten von 450 bis 1500 mm, einer Tiefe von 140 mm und einer Höhe von 710 mm

Premium UP, inklusive Hutschiene auf der Rückwand des an den seitlichen Wänden und im Dach umfassen für Anschlüsse perforierten und höhenverstellbaren Wandeinbauelements in sieben Breiten von 450 bis 1500 mm, einer Tiefeverstellung des Rahmens von 110-165 mm und einer Höhe von 750-850 mm

Flach UP, inklusive Hutschiene auf der Rückwand des an den seitlichen Wänden und im Dach umfassen für Anschlüsse perforierten und höhenverstellbaren Wandeinbauelements in sechs Breiten von 450 bis 1200 mm, einer Tiefeverstellung des Rahmens von 80-120 mm und einer Höhe von 750-850 mm

Klassik AP in fünf Breiten von 450 bis 1000 mm, einer Tiefe von 110 mm und einer Höhe von 585 mm

Klassik UP, mit dem an den seitlichen Wänden und im Dach umfassend für Anschlüsse perforierten und höhenverstellbaren Wandeinbauelement in fünf Breiten von 450 bis 1000 mm, einer Tiefeverstellung des Rahmens von 110-165 mm und einer Höhe von 560-660 mm

Slim+ UP, besonders schlanke Bauform ohne Blendrahmen, inklusive Hutschiene auf der Rückwand des an den seitlichen Wänden und im Dach umfassen für Anschlüsse perforierten und höhenverstellbaren Wandeinbauelements in 6 Breiten von 450 bis 1200 mm, einer Tiefeverstellung der Türhalteelemente von 110-160 mm und einer Höhe von 750-850 mm