Drei Jahrzehnte Erfahrung der KAN-Gruppe in der Herstellung von Installationssystemen, die für die Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet werden, ermöglichten uns die Entwicklung eines innovativen Produktes - des KAN-therm UltraLine-Systems. Warum lohnt es sich, ein neues System zu wählen?

Einer der wichtigsten Parameter, sowohl für den Auftragnehmer als auch für den Investor, ist ohne Zweifel die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit eines Installationssystems. Die Auftragnehmer achten darüber hinaus auch auf die Montagemethode, die einfache Verbindung einzelner Komponenten des Systems und die Bereitstellung der verwendeten Werkzeuge.

Ein wichtiger Punkt ist dabei auch die Anzahl der Elemente, aus denen sich das System zusammensetzt und ihre Kompatibilität zueinander.

Die vorgenannten Produkteigenschaften wirken sich auf die Installationsgeschwindigkeit aus, die immer mehr eine wichtige Rolle spielt.

Das Kiwa und DVGW zertifizierte UltraLine-System ist die Antwort auf die oben genannten Markterwartungen.

Unser KAN-therm UltraLine System wurde als ein universelles System konzipiert, das sowohl für die Herstellung von Heizungs- und Trinkwasserinstallationen, als auch für spezielle Rohrinstallationen, wie z.B. Druckluft, vorgesehen ist.

Im Rahmen des Systems kann der Auftragnehmer wählen: 3 Arten von Rohren, 2 Arten von Fittingen und 1 Hülse. Alle Elemente des Systems können beliebig miteinander verbunden werden.



Rohre:

Im KAN-therm UltraLine-System sind Polyethylenrohre in 3 Materialvarianten erhältlich: Verbundrohre PE-RT/AL/PE-RT und Polyethylenrohre PE-RT und PE-Xc.

PE-RT/AI/PE-RT-Rohre haben einen mehrschichtigen Aufbau, der aus hochtemperaturbeständigem Polyethylen PE-RT besteht und die Installationen vor mechanischen Beschädigungen schützt. Zwischen den einzelnen Schichten befindet sich eine Beschichtung aus einer speziellen Aluminiumlegierung, die eine Sauerstoffdiffusion verhindert und gleichzeitig die thermische Dehnung der Rohre reduziert. Die Konstruktion der Rohre bewirkt, dass sie kein Formgedächtnis haben und daher frei verformt werden können.

PE-RT-Rohre werden aus einer speziellen Sorte von Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit hergestellt. Sie zeichnen sich u. a. durch eine hohe Flexibilität aus, was ihre Verlegung erleichtert. Aufgrund der Wärme- und Druckstabilität zeichnen sich die Rohrleitungssysteme durch eine außergewöhnliche Langlebigkeit aus.

PE-Xc-Rohre. PE-Xc ist ein Material, das durch die Vernetzung von Polyethylen mit einem Elektronenstrom hergestellt wird. Diese Behandlung ermöglicht eine hohe Beständigkeit gegen mechanische und thermische Belastungen.

Polyethylenrohre PE-RT und RE-Xc sind mit einer EVOH-Anti-Diffusionsbarierre ausgestattet, die das Eindringen von Sauerstoff in das System verhindert.

Fittinge:

Im KAN-therm Ultraline-System spielen hochwertige Fittinge aus massivem Messing oder innovativem PPSU-Kunststoff eine besondere Rolle. Nach dem Aufsetzen eines Rohres auf einen Fittingstutzen und dem Aufschieben der Hülse auf ihren Flansch, wird das Rohr zwischen speziell konstruierten Aufwölbungen "gepresst". Dadurch wird eine 100%-ige Dichtheit der Verbindung erreicht, ohne dass zusätzliche Dichtelemente erforderlich sind. Eine solche Verbindung zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit aus.

Hülse:Die symmetrische Schiebehülse aus hochwertigem PVDF gewährleistet die Möglichkeit der beidseitigen Montage der Hülse.

Was sind die Vorteile des Systems?

Freiheit der Konfiguration. Die Innovation des Systems besteht in der Möglichkeit, drei verschiedene Konstruktionen von Kunststoffrohren mit zwei Fittingmaterialien zu verbinden. Alle Elemente können beliebig miteinander verbunden werden, um volle Kompatibilität zu erreichen.

Sichere Verbindungen. Die KAN-therm-UltraLine-Rohrinstallationen werden im nicht-bohrenden Klemmverfahren (ohne O-Ringe) angeschlossen, indem die Kunststoffhülse über den Anschluss geschoben wird. Dadurch wird die Verbindung auf der gesamten Fläche der Verbindungsstelle abgedichtet, was die Dichtheit und Haltbarkeit der Installation garantiert. Die Montage erfordert keine zusätzlichen O-Ring-Dichtungen.

Einfache und schnelle Montage. Es lohnt sich, auf die Montage von Fittingen zu achten, deren speziell gestalteter Körper ein komfortables Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Der sehr weite Anfahrwinkel der Werkzeuggabel zum Fitting ermöglicht eine Montage in einem Winkel von bis zu 270°. Die symmetrische Hülse dagegen schließt die Möglichkeit von Fehlanschlüssen aus, was sich auch auf die Geschwindigkeit der Montage auswirkt. Es muss nur noch der richtige Hülsendurchmesser gewählt werden.

Ein Satz von Werkzeugen. Im KAN-therm UltraLine System wird ein Werkzeugsatz für die Verbindung von Rohren und Fittings aus unterschiedlichen Materialien verwendet. Es stehen moderne Akku- und Handgeräte zur Verfügung.



