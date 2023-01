„Die organisatorischen Veränderungen 2022, mit der Zentralisierung der KAN-Logistik und dem Umzug an unseren neuen Standort in Sankt Augustin bei Bonn, sind abgeschlossen.

Und für 2023 haben wir die Weichen gestellt, sowohl in strategischer wie in personeller Hinsicht. Deshalb starten wir mit viel Zuversicht in das neue Geschäftsjahr“, so Klaus Nelles, Prokurist und Leiter Finanzen/Personal bei KAN-therm.

Neben seinen Rohrsystemen bietet der Haustechnik-Spezialist umfangreiche Systemlösungen für die Flächenheizung- und Kühlung im Neubau als auch für die Renovierung.

Mit dem Einsatz der aktivierbaren KAN-therm Gipsfaserplatten zum Heizen und Kühlen im Gebäudebestand, kann schnell und einfach die Ertüchtigung einzelner Räume oder ganzer Wohnungen, für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb im Niedertemperaturbereich sichergestellt werden. Das schafft behagliche Raumtemperaturen zu jeder Jahreszeit, spart Energie und sorgt für Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Auch im Gebäudebestand.

Mit nur wenigen Zentimetern Konstruktionshöhe kann das System an Wänden und Decken installiert werden. Wertvolle Bodenbeläge bleiben so unberührt. Die Renovierung kann raumweise erfolgen. So ist eine Wohnungsräumung während der Modernisierung in der Regel nicht erforderlich.