Unsere Schränke Slim+ sind herausragende Produkte, die von den Konstrukteuren der KAN entwickelt wurden. Ihren Namen verdanken sie der besonders schlanken Frontseite, die perfekt zur Wandfläche ausgerichtet ist. Auftraggeber werden sicherlich ihr modernes Design und ihren hohen hygienischen und ästhetischen Wert zu schätzen wissen. Installateure hingegen werden sich außerdem über eine einfache und schnelle Montage ohne zusätzliche Werkzeuge, sowie über eine bedienungsfreundliche Konstruktion freuen.

Was ist also der Unterschied zwischen einem aktuellen Unterputz-Schrank und unserem neuen Slim+ Schrank?

Die wichtigsten Änderungen, die wir in Bezug auf die Schränke aus unserem aktuellen Angebot vorgenommen haben:

der Rahmen, der mit speziellen Auslegern am Schrankkörper befestigt war, wurde von der Umrandung entfernt,

die Dicke der Schrankfront wurde reduziert.

Solche Optimierungen ermöglichten es, ein Produkt mit deutlich höheren ästhetischen und hygienischen Werten zu erhalten. Dank des Wegfalls des Rahmens passen sich die neuen Schränke nun perfekt in die Wandoberfläche ein und reduzieren so die Anzahl der Oberflächen, auf denen sich Staub oder Schmutz ansammeln kann.

Unterputz-Schränke werden in einer Aussparung in der Wand befestigt, wodurch der Verteiler und andere Komponenten des Systems in der Konstruktion der Gebäudetrennwand verborgen werden können. Die abnehmbare Front bietet einen bequemen Zugang zu allen Geräten und der Schrankkörper ist darüber hinaus durch ein so genanntes "Münzschloss" geschützt. Wir bieten Modelle mit verschiedenen Abmessungen an, dadurch können sie an verschiedene spezifische Anwendungen in unterschiedlichen Räumen angepasst werden.

Alle im KAN-therm-System lackierten Oberflächen von Slim+ Schränken werden zusätzlich mit einer Folienschicht überzogen. Hierdurch werden die Schränke während der Bau- und Installationsarbeiten vor einer möglichen Beschädigung der Farbbeschichtung und vor Verschmutzung geschützt. Nach Abschluss aller Veredelungsarbeiten sollte die Schutzfolie von allen Schrankoberflächen entfernt werden, um eine neue, kratz- und schmutzfreie Oberfläche zu erhalten.



Die vorhandene Rahmenkonstruktion Neues rahmenloses Design

Schränke Slim+ zeichnen sich aus durch:

Hochwertiges Material - für die Herstellung von Slim+-Schränken

- für die Herstellung von Einfache Installation – Möglichkeit der vertikalen Einstellung der Front und des Körpers während der gesamten Betriebsdauer.

– Möglichkeit der vertikalen Einstellung der Front und des Körpers während der gesamten Betriebsdauer. Die Tiefenvorgabe der Schränke bietet viele Montagemöglichkeiten, auch für Festwertregelsets.

bietet viele Montagemöglichkeiten, auch für Festwertregelsets. S chutz der Schrankoberfläche - durch die Verwendung einer speziellen Schutzfolie werden die Oberflächen der Schrankfronten Slim+

- durch die Verwendung einer speziellen Schutzfolie werden die Oberflächen der Schrankfronten KAN-therm Qualität - die Laserbeschriftung der Schrankfronten ist ein Garant für höchste Produktqualität und 100%ige Originalität.

- die Laserbeschriftung der Schrankfronten ist ein Garant für höchste Produktqualität und 100%ige Originalität. Saubere, ansprechende Oberflächen - die Vorderseite des Schrankes passt sich perfekt der Wand an – Verzicht auf zusätzlichen Rahmen, wodurch sich kein Staub und Schmutz in Spalten und auf Flächen ansammeln kann.

- die Vorderseite des Schrankes passt sich perfekt der Wand an – Verzicht auf zusätzlichen Rahmen, wodurch sich kein Staub und Schmutz in Spalten und auf Flächen ansammeln kann. DIN-Schiene - ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der Bedienelemente bei Schränken der Version Slim+

- ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der Bedienelemente bei Schränken der Version Move & Lock-Funktion - eine spezielle Konstruktion der Befestigungsschrauben des Verteilers bietet eine freie Positionierung auf der Montageschiene, ohne dass diese verdreht werden müssen oder von der Schiene rutschen.

- eine spezielle Konstruktion der Befestigungsschrauben des Verteilers bietet eine freie Positionierung auf der Montageschiene, ohne dass diese verdreht werden müssen oder von der Schiene rutschen. Informationen über die Fußbodenhöhe - Minimale und maximale Markierungen, die die Gesamtdicke des fertigen Fußbodenbelags anzeigen.

- Minimale und maximale Markierungen, die die Gesamtdicke des fertigen Fußbodenbelags anzeigen. Komfortables Arbeiten - ohne zusätzliches Werkzeug, dank Flügelmuttern.

Weitere Informationen zu Auswahl und Größen finden Sie unter www.kan-therm.com