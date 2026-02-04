04.02.2026  Pressemeldung Alle News von KAN-therm

KAN-therm Rail: Wand- und Deckenheizung/ -kühlung - ideale Lösung zur raumweisen energetischen Sanierung

Alternativ zur Flächenheizung am Boden, sind vollständige Systeme für den Einbau and Boden und Wand gefragt. Hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt und wohlige Behaglichkeit mit milder Strahlungswärme hält Einzug ins Haus.

Ideal für den regenerativen Betrieb mit Wärmepumpen, wird das KAN-therm Rail-System im absoluten Niedertemperaturbereich betrieben. Im Winterbetrieb sind

Oberflächentemperaturen im wärmephysiologisch optimalen Bereich von maximal 29 °C ausreichend, um Wohnräume sehr behaglich und höchst energieeffizient zu beheizen. Anders als bei anderen Deckenstrahlheizungen, sind so unangenehme „heißen Köpfe“ ausgeschlossen.

Hinzu kommt die Option zur zugluftfreien und geräuschlosen sommerlichen Kühlung. Ein absolutes Plus beim Betrieb mit Wärmepumpen.

Geringe Konstruktionshöhen schon ab etwa 30 mm, sorgen bei einem Einbau unter der Decke, für einen kaum nennenswerten Raumhöhenverlust. Praktische 180° Umlenkhilfen, sorgen für eine sichere und einfache Montage.

Ebenso praktische Steckverbinder erlauben eine einfache hydraulische Anbindung nach „Tischelmann-Verfahren“. Das reduziert die Anzahl der Verteileranschlüsse und sorgt für kurze Montagezeiten.

KAN-therm GmbH
KAN-therm GmbH
Marie-Curie-Str. 1
53757 Sankt Augustin
Deutschland
Telefon:  02241 - 23408-0
www.kan-therm.com
Anzeigen
COSMO GmbH
Caleffi Armaturen GmbH
RADAWAY GmbH
Pluggit GmbH
perma-trade Wassertechnik GmbH

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.01.2026

Inflationsrate im Januar 2026 voraussichtlich +2,1 %
mehr

28 % der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung