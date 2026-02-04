Alternativ zur Flächenheizung am Boden, sind vollständige Systeme für den Einbau and Boden und Wand gefragt. Hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt und wohlige Behaglichkeit mit milder Strahlungswärme hält Einzug ins Haus.

Ideal für den regenerativen Betrieb mit Wärmepumpen, wird das KAN-therm Rail-System im absoluten Niedertemperaturbereich betrieben. Im Winterbetrieb sind

Oberflächentemperaturen im wärmephysiologisch optimalen Bereich von maximal 29 °C ausreichend, um Wohnräume sehr behaglich und höchst energieeffizient zu beheizen. Anders als bei anderen Deckenstrahlheizungen, sind so unangenehme „heißen Köpfe“ ausgeschlossen.

Hinzu kommt die Option zur zugluftfreien und geräuschlosen sommerlichen Kühlung. Ein absolutes Plus beim Betrieb mit Wärmepumpen.

Geringe Konstruktionshöhen schon ab etwa 30 mm, sorgen bei einem Einbau unter der Decke, für einen kaum nennenswerten Raumhöhenverlust. Praktische 180° Umlenkhilfen, sorgen für eine sichere und einfache Montage.

Ebenso praktische Steckverbinder erlauben eine einfache hydraulische Anbindung nach „Tischelmann-Verfahren“. Das reduziert die Anzahl der Verteileranschlüsse und sorgt für kurze Montagezeiten.