Mit dem Modul-Verteilerschrank Industrie AP, bietet KAN-therm nicht nur eine Lösung für den sicheren Schutz von Industrieverteilern. Mit seiner Bautiefe von 200 mm, der Schrank auch in anderen Bereichen zum Einsatz.

Aus dickwandigem verzinktem und weiß lackiertem (RAL 9016) Stahlblech, mit einer Bauhöhe von 1100 mm und Breiten von 550 oder 750 mm gefertigt, ist er seitlich modular unendlich erweiterbar.

Jeweils zum Boden und rückseitig ist er offen. Am soliden rückseitig umlaufenden verzinkten Stahlrahmen, der für die Wandbefestigung vorgesehen ist, sind vier Traversen als Befestigungsmöglichkeit für Verteiler oder andere Armaturen angebracht. Werden diese nicht benötigt, können sie bauseitig entfernt werden.

So bietet der Schrank eine hohe Variabilität, die auch seinen Einbau erst nach Fertigstellung des Bodens oder der Installationen an der Wand erlaubt.

Durch seine stabile und optisch ansprechende Bauart, finden darin beispielweise auch Hausanschlussarmaturen und deren Peripherie wie Wasserfilter einen geschützten Bereich in Hausanschlussräumen. Gleiches gilt bei seinem Einsatz in Etagen- und Wohnungsversorgungsbereichen.

Seit mehr 35 Jahren fertigt KAN an seinem Stammsitz im polnischen Kleosin Verteilerschränke für den Einsatz im Flächenheiz- und Kühlbereich.

Vollautomatisch gesteuerte Fertigungsanlagen sorgen für eine hohe und gleichbleibende Produktqualität.