Rollstuhl- und Kinderwagenrampe innerstädtisch
13.02.2026  Pressemeldung Alle News von KAN-therm

KAN-therm Eis- und Schneefreihaltung

Sichere Verkehrswege ohne Streumittel

Die funktionale Sicherheit von Verkehrswegen im Winter zu gewährleisten, stellt die jeweils Verantwortlichen oft vor größere Herausforderungen. Seitdem vielerorts ein Verbot der früher üblichen Taumittel gilt, sind sichere und funktionale Alternativen erforderlich. Dies gilt überall dort, wo Wege, Treppen, Plätze und Zufahrten rund um die Uhr, sicher und dauerhaft vor Schnee- und Eisglätte zu bewahren sind.

Den entsprechenden Verordnungen und Gesetzen zur Wegesicherung müssen nicht nur Kommunen und Gewerbetreibende, sondern auch private Hausbesitzer und Mieter nachkommen.

Mit seinen Komplettsystemen zur thermischen Eis- und Schneefreihaltung, bietet KAN-therm sichere Lösungen.  Die automatische Regelung sorgt eigenständig und energiesparend dafür, dass das System nur dann in Betrieb geht, wenn eine Glättegefahr möglich wäre.

KAN-therm GmbH
KAN-therm GmbH
Marie-Curie-Str. 1
53757 Sankt Augustin
Deutschland
Telefon:  02241 - 23408-0
www.kan-therm.com
