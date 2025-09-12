12.09.2025  Pressemeldung Alle News von KAN-therm

KAN-therm: bluePERTAL-Rohr 16x2 zum Heizen und Kühlen

Das Verbundrohr mit Aluminiumschicht für Flächenheiz- und Kühlsysteme zeichnet sich besonders durch seine hohe Flexibilität aus. Heizungsbauer und Fachplaner setzen es sowohl in Neubauten wie für Renovierungsobjekte ein.

Seine Vorteile wie beispielsweise die hohe Flexibilität und geringe Wärmeausdehnung, schätzen Anlagenbauer unter anderem beim Einsatz im KAN-therm Trockenbausystem  TBS16 Premium.

Nach neusten Maßstäben entwickelt und auf modernsten Produktionsanlagen am Stammsitz des Unternehmens in Bialystok (PL) gefertigt, bietet KAN-therm bluePERTAL erhebliche Vorteile bei der Verarbeitung. Neben seiner hohen Flexibilität, überzeugt das Rohr mit seinem hervorragenden Abrollverhalten. Darüber hinaus konnte zudem der Einfluss der natürlichen Rückstellkräfte des Polyethylens erheblich reduziert werden. So behält das bluePERTAL-Verbundrohr seine perfekte Lage nach der Verlegung in allen Ebenen.

Ringbunde sind im Gosshandel mit Längen von 200 und 600 m verfügbar

