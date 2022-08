Seine Weiterentwicklungen in den Systemen KAN-therm ultraPRESS und ultraLINE setzt der Spezialist für Rohrsysteme in diesem Jahr in den Messefokus. Am Stand 1C11 in Halle 1 erfahren Ineressentinnen und Interssenten wieder persönlich, welche Innovationen und Ergänzungen neu in den Sortimenten Einzug gehalten haben. Mit KAN-therm ultraPRESS (radial) und ultraLINE (achsial/Schiebehülse) bietet der Hersteller mit enormer Fertigungstiefe, seinen Kundinnen und Kunden ein breites Angebot für jeden Geschmack.

Bereits vor mehr als 20 Jahren war KAN einer der Pioniere in der Entwicklung und Fertigung von Kunststoff-Fittings aus Polyphensulfon (PPSU). KAN besetzt mit mehr als 1200 Mitarbeitenden und seinen Rohr- sowie Flächenheiz- und Kühlsystemen in einigen Regionen Europas die Marktführerschaft. Erfahren Sie mehr, unter anderem über die Weiterentwicklung „KAN-therm Cube-Roll” vom 6. bis 9. September auf der SHK in Essen.

Zertifiziert nach:

Logos: DVGW, ÖVGW, KIWA, DIN-Certco