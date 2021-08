Pressemeldung

Einen Großteil ihrer Ausbildungszeit verbrachte Theresa Hauler im Team „After Sales“. Auch nach Ausbildungsende ist sie weiterhin dort tätig.

Zu ihren Aufgaben gehören z. B. die Koordination von Inbetriebnahmen und Kundendiensteinsätzen, die Abwicklung von Ersatzteillieferungen oder Transportschäden.

„Besonders gefällt mir die Vielfalt der Aufgaben – kein Fall ist wie der andere. Die Aufgaben bereiten mir große Freude“, erklärt sie. „Spannend ist für mich auch der Kundenkontakt am Telefon, eine Aufgabe, in die ich immer tiefer hineingewachsen bin und was mir Selbstsicherheit gibt“, fährt sie fort.

Wir gratulieren Theresa Hauler sehr herzlich!