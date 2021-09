Pressemeldung

Marc Vöhringer erlernt den Beruf des Fachlageristen, Duygu Kesmer und Marcel Nadj werden zu Industriekaufleuten ausgebildet.

„Am Anfang geht es darum, die jungen Leute mit ihren zahlreichen Fragen abzuholen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern“, erklärt Ausbildungsleiterin Regine Huber. Hierzu wurde ein zweitägiges Einstiegsprogramm gestaltet mit Themen, die für die bisherigen Schüler viel Neuland bedeuten.

Die jungen Leute wanderten unter anderem zum Wolfertpark und stiegen den Turm hinauf. Hoch oben über den Dächern der Stadt Ehingen fand der „Trendworkshop Zukunft“ statt, bei welchem die jungen Leute interessante Szenarien erarbeiteten.

Der Innovationsführer KaMo bildet seit mehr als 25 Jahren aus und konnte schon vielen Leuten den Einstieg in die Berufswelt ermöglichen. Die drei Ausbildungsanfänger hörten beim Durchgang durch die verschiedenen Abteilungen sehr oft, wer ebenfalls am 1. September in den vergangenen Jahren bei KaMo seine Ausbildung begonnen hatte und nun für das Unternehmen tätig ist.