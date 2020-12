Winfried Klausewitz blickt auf über 30 Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit mit Ingenieur- und Planungsbüros, Handwerkern und dem Großhandel zurück.

Als eine Besonderheit, welche KaMo dem Markt bietet, sieht er die dezentralen Wohnungsstationen, insbesondere die Heizen-Kühlen-Stationen. „Das Temperieren über Fußboden oder Decke spielt im Neubau eine immer wichtigere Rolle.“

Hier bieten die „Heizen-Kühlen-Stationen“ ideale Möglichkeiten. In jeder Wohnung wird die individuell gewünschte Temperatur konstant gehalten – was ein Höchstmaß an Komfort und Flexibilität bietet.

„Im Markt gibt es wesentlich mehr Systeme, welche, anders als die Heizen-Kühlen-Station von KaMo, über eine zentrale automatische Umschaltung entsprechend der jeweiligen Außentemperatur verfügen. Bezüglich Komfort und Individualität kommen diese Lösungen an das Produkt des Innovationsführers KaMo nicht heran,“ bringt es Winfried Klausewitz auf den Punkt.