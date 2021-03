Die energieeffiziente Trinkwassererwärmung als auch die effiziente Rohr­netzplanung rücken in den Blickpunkt der kostenfreien Onlineschulung.

Am Beispiel der neuen vollelektronischen Wohnungsstation KaMo Combi Port E werden innovative Systemlösungen vorgestellt. Diese Station wird den höchsten Anforderungen an die Energieeffi­zienz, aber auch an Trinkwasserhygiene und –komfort gerecht und sollte im Mittelpunkt jeder zukunftsfähigen TGA-Fachplanung stehen.

