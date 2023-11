Am 16. November veranstaltet Jung Pumpen in Steinhagen den jährlich stattfindenden „Kaminabend“ mit dem Branchenexperten Arno Kloep von der Unternehmensberatung Querschiesser. Dieser hat mit seinem Marktforschungs-Netzwerk das Ohr am Puls des deutschen SHK-Marktes und präsentiert aktuelle Ergebnisse.

Wo steht die Branche? Welche Bereiche laufen gut, welche nicht? Wo liegen Chancen und wo Gefahren? Welche Trends zeichnen sich ab? Was bedeutet das für mein Unternehmen? Antworten auf diese Fragen werden unterhaltsam aufbereitet in lockerer Runde präsentiert. Mit dem Kaminabend bietet Jung Pumpen dem SHK-Handwerk die einmalige Chance, mit dem Branchenkenner Kloep ins Gespräch zu kommen und von seinen Erkenntnissen zu profitieren.

Veranstaltung und Anmeldung

Die Veranstaltung beginnt mit einem Imbiss um 13:00 Uhr bei Jung Pumpen in Steinhagen. Anschließend präsentiert Schulungsleiter Marco Koch Produktneuheiten der Firma Jung Pumpen. Danach geht es für die Teilnehmenden ins nahe liegende Hotel Pappelkrug in Halle (Westfalen), wo Arno Kloep um 17:30 Uhr in seiner gewohnt unterhaltsamen Art, tiefe Einblicke in den SHK-Markt gibt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Hotelübernachtung kann für 120,00 € über Jung Pumpen gebucht werden. Es gibt noch freie Plätze, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Eine Anmeldung ist online möglich auf www.jung-pumpen-forum.de.