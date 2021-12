Pressemeldung

Reveria Studio haben die Bäder der Villa della Quercia, einem neuen Gebäude des exklusiven Mandarin Oriental am Comer See, mit den Badewannen Meisterstück Classic Duo Oval von Kaldewei ausgestattet. Bei der gesamten Renovierung stand die stilvolle Kombination von historischen und zeitgenössischen Elementen im Vordergrund. @ Mandarin Oriental, Comer See.

Kaldewei setzt mit seinen nachhaltigen Produkten aus kreislauffähiger Stahl-Emaille seit langem auch in der Hotellerie Maßstäbe in Sachen Materialität und Design. Das zeigt auch das jüngste Projekt am Comer See im Mandarin Oriental. Die Mailänder Design- und Architektur-Spezialisten von Reveria Studio haben die Bäder der Villa della Quercia mit den freistehenden Badewannen der Meisterstück-Serie Classic Duo Oval ausgestattet. Die Villa ist eines der neun Gebäude des 5-Sterne-Luxushotels im norditalienischen Como.

Die Villa della Quercia ist nach den Eichen benannt, die im jahrhundertealten botanischen Garten des Resorts wachsen. Erst vor kurzem wurde die Renovierung in den Innenräumen der Villa, die zu den größten des Resorts zählt, abgeschlossen. Beim Umbau legten Laura Delfina Sari und Diego Paccagnella, Gründer von Reveria Studios, den Fokus auf eine kreative Herangehensweise, um historische mit zeitgenössischen Elementen zu kombinieren. Ziel des Mailänder Architekturbüros war es, den Zauber der Natur, den der große Park ausstrahlt, in die Innenräume zu transportieren, und diesen mit einem raffinierten italienischen Stil zu kombinieren. Ausgewählte Ziergegenstände und Antiquitäten sorgen zudem für einen Hauch von Orient.

Das Ergebnis versprüht nicht nur ein luxuriös anmutendes Flair: Das elegante Ambiente zeichnet sich durch natürliche Farben und schlichte Formen aus und lädt zum ausgiebigen Verweilen ein. Das atmosphärische Timbre setzt sich in den Bädern fort, die zum Entspannen einladen und deren besonderer Reiz in den wertvollen Oberflächen und Verblendungen aus Marmor liegt. Herzstück der Bäder sind die Badewannen Meisterstück Classic Duo Oval von Kaldewei aus kostbarer, kreislauffähiger Stahl-Emaille. Reveria Studios haben sich vor allem aufgrund ihres edlen Designs und der besonders hohen Qualität und Nachhaltigkeit für die Meisterstück-Modelle von Kaldewei entschieden. Der Premium-Badhersteller wird auch in der Design- und Architekturbranche südlich der Alpen immer mehr als Vorreiter in den Bereichen Umweltschutz und Nachhaltigkeit wahrgenommen.

Die klassisch gestaltete freistehende Badewanne Meisterstück Classic Duo Oval verbindet zeitlose Eleganz mit einem absolut modernen Design. Was die Kaldewei Stahl-Emaille so perfekt für den Objektbereich macht, sind die besonderen Materialeigenschaften, da sie sich angenehm anfühlt, langlebig und pflegeleicht ist. Zudem zeichnet sich die Meisterstück Classic Duo Oval durch ihre fugenlose Verkleidung aus. Das harmonische Zusammenspiel zwischen den weichen, ovalen Konturen, der konischen Außenform und dem schmalen Rand sorgt für ein edles Aussehen. Dank der beiden bequemen Rückenlehnen steht einem entspannten Bad – ob alleine oder zu zweit – nichts mehr im Wege. Als Extra kann die freistehende Wanne mit einer pflegeleichten Oberfläche ausgestattet werden, um den praktischen und hygienischen Ansprüchen der Hotelbranche gerecht zu werden.