Pressemeldung

Für den Premium-Badhersteller steht der September 2021 im Licht des Aufbruchs und der Lancierung der neuen Duschfläche Superplan Zero. Bei der Sonderedition der Salone del Mobile, dem Supersalone vom 5.-10. September, stellt Kaldewei sein Duschboden-Meisterwerk aus kreislauffähiger Stahl-Emaille erstmals einem internatonalen Publikum vor. Auch eine künstlerische Interpretation von Bryan Adams wird Teil der einzigartigen Inszenierung in Pavillion/Halle 2 (Stand O 19) sein und exklusiv vor dem globalen Kampagnenlaunch präsentiert.

Salone del Mobile im September? Richtig, die Pandemie hat es nötig gemacht. Auch jetzt im September, eigentlich dem schönsten Monat, um in Norditalien zu sein, wird die physische, vom Mailänder Architekten Stefano Boeri kuratierte Ausgabe noch behutsam zelebriert. Boeri und sein Team wollen die Messe als eine kleine Stadt inszenieren, zu der erstmals auch Endverbraucher Zugang haben werden. Statt der klassisch-pompösen Messestände wird es beim Supersalone elegante und vor allem nachhaltige Produktwände geben.

Ein Perfect Match ist die thematische Ausrichtung des Supersalone mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, die auch die Eigenschaften des für Kaldewei so zentralen Werkstoffs Stahl-Emaille widerspiegelt. Die kostbare Verbindung aus Stahl und Glas ist nach einem langen Lebenszyklus zu 100 Prozent kreislauffähig. Besucher des Supersalone erwartet am East Gate beispielsweise eine Green Area. Die dort stehenden Bäume sollen mit Hilfe der Mailänder Wiederaufforstungs-Initiative Forestami nach der Messe im gesamten Stadtgebiet der norditalienischen Metropole eingepflanzt werden.

Am Supersalone-Stand von Kaldewei im Pavillion/Halle 2 (Stand O 19) wird die jüngste Produktinnovation des Familienunternehmens im Fokus stehen – Superplan Zero designed by Werner Aisslinger. Das Duschboden-Meisterwerk aus nachhaltiger Stahl-Emaille besticht durch seine absolute Bodenebenheit, die detailverliebte Zurückhaltung und die elegante Linienführung. Zero ist ein Produktname mit besonderem Hintergrund, weil Kaldewei diese Dusche komplett neu gedacht hat.