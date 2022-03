Pressemeldung

Das Projekt von VOGUE Germany und Kaldewei mit Cristina Celestino markiert schon jetzt eines der Highlights der kommenden Mailänder Möbelmesse – #mustsee. Die Bathscape-Installation wird Besucherinnen und Besucher auf eine spektakuläre und hoch ästhetische Reise durch die Badkultur führen. Für Celestino ist das Projekt eine skulpturale Recherche rund um alle Aspekte des Erschaffens und Nutzens der Badeinrichtung. Das Themenspektrum reicht von ästhetischen Fragen über die sinnliche Wahrnehmung und den Luxus des Innehaltens bis hin zu Aspekten von Materialität und Nachhaltigkeit.

Was macht das moderne Bad zu einer Oase, in der sich Energie tanken und Entspannung finden lässt? Und wie wichtig sind dabei ökologische und soziale Aspekte? Vor dem Hintergrund dieser komplexen Fragestellungen schafft „Bathscape“ die Basis für einen hochaktuellen Dialog und zeigt gleichzeitig spannungsreiche Ansätze für ein zeitgemäßes, luxuriöses Bad-Design auf. Die Installation ist auch genau deshalb im pulsierenden Brera District (via Maroncelli 2), bekannt für seine Vielzahl an Design-Studios und Galerien, während der gesamten Laufzeit der Mailänder Möbelmesse zu sehen.