Wie können wir Plastik vermeiden? Ist Zirkularität hier die Lösung? Kaldewei lädt zu einem digitalen Themenabend „Ist Zirkularität die Lösung für unser Plastikproblem“ ein, auf dem diese Fragen im Rahmen des Zeit für [Klima] Talks mit Franz Kaldewei (CEO Kaldewei), Christoph Heinrich (Geschäftsführender Vorstand WWF Deutschland) und Dunja Kreiser (Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, SPD) diskutiert werden.

Am 5. Dezember 2022 ab 18:30 Uhr ist Franz Kaldewei zu Gast bei „Zeit für [Klima]“ und redet erstmalig auch über die Zusammenarbeit mit dem WWF und das neu gestartete Projekt zur Vermeidung von Plastikmüll. Eingeläutet wird der spannende Talk von Dr. Saskia Ziemann (Projektträger Karlsruhe Forschung für Nachhaltigkeit und Projektleiterin der Initiative „Plastik in der Umwelt“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung), mit ersten die erste Einblicke in das zum Thema themenspezifischen Impulsen gibt. Moderiert von Dr. Uwe Jean Heuser, Leiter im Ressort Green und Herausgeber der ZEIT für Unternehmer, verspricht die Diskussion spannende Einblicke in die Positionen der Gesprächspartner zu geben.

Dreiviertel des Mülls im Meer besteht aus Plastik, konkret gelangen jedes Jahr bis zu 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Weltweit betrachtet verlassen ca. 32 Prozent der Plastikverpackungen den Recyclingkreislauf unkontrolliert in die Umwelt. Das bedroht nicht nur unseren Planeten, sondern ganze Wirtschaftszweige wie den Tourismus und die Schifffahrt.

Im Rahmen der Veranstaltung werden konkrete Lösungsansätze diskutiert, wie es der Wirtschaft, aber auch Einzelhaushalten gelingen kann, Plastik zu vermeiden und ob Zirkularität hier die Lösung des Problems sein kann.

Eine Anmeldung ist ganz einfach über diesen Link möglich: studiozx.eventsair.com/zeit-fuer-klima-themenabend/teilnahmeinteresse-via-kaldewei/Site/Register