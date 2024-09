Von Mailand an die Moldau: Nach dem erfolgreichen Auftritt beim Fuorisalone im April präsentiert sich Kaldewei mit e15 im September beim Rohan Design District in Prag. Im Fokus der Inszenierung steht die freistehende Badewanne Meisterstück Oyo Duo in der Farbe Golden Sun, kombiniert mit Badmöbeln des Frankfurter Interior-Labels. Alle Objekte von e15 wie auch das Meisterstück Oyo Duo von Kaldewei stammen aus der Feder von Designer Stefan Diez.

Mit dem Rohan Design District vom 12. bis 14. September hat Kaldewei ein perfektes Umfeld gefunden: Das dreitägige Design- und Kunst-Festival im angesagten Prager Stadtteil Rohan/ Karlín wurde im Frühjahr 2024 von lokalen Design-Enthusiasten gegründet und soll sich mit seinem ganz eigenen Vibe in den nächsten Jahren zu einer international beachteten Plattform für Kreative aus den unterschiedlichsten Bereichen entwickeln – von Architektur und Design bis Kulinarik und Einzelhandel.

Die Präsentation in der tschechischen Metropole wird spektakulär: zusammen mit e15 bespielt Kaldewei bei der Premiere in Rohan eine gläserne Showbox, die über die Festivaldauer hinaus vier Wochen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen wird. Auch das Rahmenprogramm der Veranstaltung gestaltet Kaldewei aktiv mit: Christian Büttner, Bereichsleiter Innovation & Portfolio, wird auf der Hauptbühne im Danube House eine Keynote zum Thema „Nachhaltigkeit im Produktdesign“ halten und gibt dabei spannende Einblicke in zukunftsweisende Gestaltungsansätze.

Die freistehende Badewanne Meisterstück Oyo Duo in der Farbe Golden Sun begeisterte schon in Mailand Besucher aus der ganzen Welt. Ihre Form und ihre Materialität – gefertigt aus nachhaltiger Stahl-Emaille – verbinden organisches Design mit kompromissloser Langlebigkeit. Dies hat im vergangenen Jahr auch die Expertenjury vom Rat für Formgebung überzeugt. So wurde die Oyo Duo mit dem German Design Award in der Kategorie „Excellent Product Design“ ausgezeichnet.

Die exklusiven Möbel des Interior-Labels e15 aus massiver europäischer Eiche sind handgefertigt und ergänzen perfekt die edle Kaldewei Badewanne aus glasiertem Titanstahl. Beide Unternehmen verbindet ihre ausgeprägte Leidenschaft für nachhaltige Materialien und Produkte.