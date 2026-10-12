Doppelte Anerkennung für gelebte Kreislaufwirtschaft: Das wegweisende Refurbishment-Projekt von Kaldewei im 25hours Hotel Bikini Berlin wird bei den Iconic Awards 2026 gleich zweimal mit der höchsten Auszeichnung „Best of Best“ prämiert. Der Rat für Formgebung würdigt das Projekt sowohl in der Kategorie „Product – Special“ als auch in „Product – Circular Design“.

Second Life als Designkonzept

Mit dem Pilotprojekt zeigt Kaldewei, wie Kreislaufwirtschaft im Bau- und Projektgeschäft bereits heute funktionieren kann. Im Zuge einer umfangreichen Badsanierung wurden die bestehenden Produkte in den Gästebädern nicht einfach durch neue ersetzt, sondern demontiert, zu Kaldewei zurückgeführt und in einem speziell entwickelten Upcycling-Prozess umfassend erneuert. Durch Sandstrahlen und eine neue Emaillierung erhielten die Badobjekte ein zweites Leben. Die Duschflächen wurden mit der rutschhemmenden Oberfläche Kaldewei Secure Plus ausgestattet und so nicht nur optisch runderneuert, sondern auch technisch aufgewertet. Anschließend kehrten die Produkte zurück ins Hotel und wurden wieder in den Gästebädern installiert.

Kreislaufwirtschaft, die Ressourcen schont

Der Ansatz verlängert den Lebenszyklus hochwertiger Produkte und reduziert gleichzeitig den Einsatz neuer Ressourcen. Durch die Wiederaufbereitung der Duschflächen und Badewannen wurden nicht nur wertvolle Rohstoffe eingespart, es entstanden rund 65 Prozent weniger CO₂ als bei der Herstellung neuer Badprodukte. Das Projekt macht damit anschaulich, wie langlebiges Design und intelligentes Upcycling zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft beitragen können.

„Das Projekt im 25hours Hotel war für uns ein Meilenstein“, erklärte Christian Büttner, Bereichsleitung Innovation and Portfolio bei Kaldewei. „Indem wir gebrauchte Produkte aufbereiten und neu einsetzen, schaffen wir langlebige Werte und tragen Verantwortung für die nachfolgenden Generationen.“ Mit der zweifachen „Best of Best“-Auszeichnung würdigen die Iconic Awards nun genau diesen ganzheitlichen Ansatz. Die Preisverleihung fand am 6. Oktober 2026 in der BMW Welt in München statt.

Weitere Informationen: iconic-awards.com/winners/detail/special/kaldewei-refurbishment-projekt