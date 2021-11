Pressemeldung

Mit dem Einsatz von bluemint® Steel von thyssenkrupp hat Kaldewei Anfang Oktober eine neue Ära in der sanitären Fertigung eingeläutet. Jetzt kommen die ersten Premium-Produkte aus dem klimafreundlichen Stahl in den Handel. 100% CO 2 werden bei thyssenkrupp bei der Stahlproduktion eingespart. Berücksichtigt man die Emissionen aus der Vorkette wie Förderung und Transport der Rohstoffe weist das Endprodukt einen um 70% geringeren CO 2 Fußabdruck nach dem international anerkannten Green-House-Gas-Protocol (GHG) aus. In einer limitieren Auflage werden die Waschtischschale Miena, die Badewannen Puro und Puro Duo sowie die neue Duschfläche Superplan Zero unter der Submarke KALDEWEI nature protect ab sofort über ausgewählte Händler vertrieben.

Mit diesem neuen CO 2 -reduziertem Stahl eröffnet Kaldewei seinen Kunden die Möglichkeit, nachhaltig geplante Bauprojekte mit klimafreundlichen Badlösungen aus edler Stahl-Emaille auszustatten, die sich durch Ihre lange Produktlebensdauer sowie eine besonders gute CO 2 -Bilanz auszeichnen. Darüber hinaus sind sie zu 100 Prozent kreislauffähig. „Mit der KALDEWEI Limited Edition nature protect dürfen wir unseren Kunden Badezimmerobjekte mit herausragend niedrigem CO 2 Fussabdruck anbieten. Premiumprodukte, die modernen Luxus in Form von edler Materialität und sinnlichem Design mit nachhaltigem Denken und Handeln verbinden. Wir nennen das ‚Luxstainability‘“, erklärt CEO Franz Kaldewei. Luxstainabiltiy bedeutet nicht weniger als die Kombination aus Luxus und Nachhaltigkeit. Für Kaldewei markiert die Wortkreation eine zukunftsweisende Strategie innerhalb der gesamten sanitären Produktion. Beide Aspekte sind aus Sicht des Unternehmens entscheidende Faktoren für ein zeitgemäßes Baddesign.

Alle Produkte der KALDEWEI Limited Edition nature protect sind per Laser-Logo gekennzeichnet. Erste Anfragen von Kunden aus dem Retail- sowie aus dem Projektgeschäft liegen bereits vor. Gemeinsam mit seinen Partnern wird KALDEWEI das Thema Nachhaltigkeit auch in Zukunft weiter vorantreiben und mit nature protect gibt es bereits heute eine klimafreundliche Lösung auf dem Weg zur Emissionsfreiheit. Dies ist auch als ein unternehmerischer Beitrag zur Erreichung des 1,5 Grad Zieles zu sehen, welches in Paris im Rahmen der UN-Klimakonferenz seinen Ursprung hat und von 195 Staaten unterzeichnet seit 2019 in Kraft ist.