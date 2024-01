Stillstand gibt es bei Kaldewei nicht. Das zeigt besonders der Blick auf das stets wachsende, sich weiterentwickelnde Sortiment. Auch 2024 ist hier einiges zu erwarten: Der Spezialist für plastikfreie Badlösungen startet gleich mit einer fulminanten Waschtisch-Offensive ins neue Jahr. Edle Schalen und praktische Einbauwaschtische in 13 Farben ergänzen ab sofort das Kaldewei Portfolio aus kreislauffähiger Stahl-Emaille. Die neuen Waschtisch-Lösungen orientieren sich eng an den Kundenbedürfnissen und sprechen sowohl private Bauherren als auch kommerzielle Kunden aus der Hotellerie oder dem klassischen Projektbereich an.

Ein echtes Highlight im Bad verspricht die neue Waschschale Kaldewei Avellino zu werden. Ihre filigrane Materialität in Verbindung mit der schlanken Silhouette verleiht ihr ein Gefühl von Eleganz und Leichtigkeit. Edle Stahl-Emaille lässt die Kaldewei Avellino in 13 unterschiedlichen Farben erstrahlen und sorgt zudem für Hygiene und Komfort am Waschplatz. Die plastikfreie Waschschale ist in drei Größen erhältlich und überzeugt durch eine besondere Langlebigkeit sowie 100-prozentige Zirkularität. So passt sie perfekt in private Bäder oder exklusive Hotelbäder, die auf Plastik verzichten und ihren ökologischen Fußabdruck minimieren möchten.

Neue Serie für den Projektbereich

Die neuen Einbauwaschtische Kaldewei Object R und Kaldewei Object Q sind die erste Wahl für Entscheider im Projektgeschäft oder in der Hotellerie. Ihre robuste, langlebige Oberfläche aus Stahl-Emaille macht die Object Waschtisch-Serie zum verlässlichen Must-have im modernen Gästebad oder im stark frequentierten öffentlichen Sanitärbereich.

Zwei Designlinien sorgen für eine flexible Gestaltungsmöglichkeit: der runde „Object R“ zeichnet sich durch eine weiche, eher feminine Linienführung aus, wogegen der rechteckige „Object R“ seinen klassischen Charakter zur Geltung bringt. Die Serie lässt sich dank ihres umlaufenden Einbaurands besonders einfach installieren und vermittelt auch mit unterschiedlichen Konsolenmaterialien und -oberflächen ein Gefühl von Harmonie und Ausgeglichenheit.

Mehr Freiheiten bei der Gestaltung hochwertiger Waschplätze bieten die bewährten Schalen Miena und Nueva, die ab sofort jeweils in einer zusätzlichen Größe erhältlich sind. Damit können Bauherren und Projektentscheider aus einer noch größeren Modellvielfalt an Kaldewei Waschtischen auswählen.

Nicht nur in puncto Qualität und Haltbarkeit ist man bei den Waschtischen aus Kaldewei Stahl- Emaille auf der sicheren Seite. Auch beim Thema Nachhaltigkeit überzeugen diese auf ganzer Linie, denn das Material - eine Verbindung aus Stahl und Glas – ist plastikfrei, wird aus natürlichen Rohstoffen gefertigt und kann am Ende eines langen Lebens zu 100 Prozent dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden.