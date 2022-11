Kaldewei gehört zu den 17 Gründungsmitgliedern der deutschen Madaster-Onlien-Plattform und ist somit einer der Pioniere auf dem Weg in die Circular Economy der Bau- und Immobilienwirtschaft. Jetzt kann der deutsche Premiumbadhersteller eine beachtliche Zwischenbilanz ziehen: über 42.000 Produktinformationen von Kaldewei sind bereits in die Datenbank eingeflossen. Damit stellt Kaldewei aktuell die mit Abstand größte Datenmenge im globalen Kataster für Materialien und Produkte bereit.

Mit Madaster Germany gelingt es, Immobilien nachhaltiger zu gestalten. Die Dokumentation, Registrierung und Archivierung von Materialien in Gebäuden und Objekten erleichtert die Wiederverwendung, fördert intelligentes Design und vermeidet Abfall. Auf diese Weise wird jedes Gebäude zu einer echten Materialdatenbank. Die Rohstofftransparenz erleichtert zudem die Kalkulierbarkeit von Investitionen. „Eine hohe Transparenz ebnet den Weg für neue Planungs- und Baumethoden”, so Roberto Martinez, CSO bei Kaldewei. „Auf diese Weise wird jedes Gebäude zu einer Material- oder Rohstoffdatenbank”, erläutert er und macht deutlich, dass auch die Baubranche damit der Vision “eine Welt ohne Abfall” einen großen Schritt näherkommen kann.