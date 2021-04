Berlins gefeierte DJanes bringen die Sound Wave zum Beben – auf der Kaldewei Website und im YouTube-Channel



ALYGIA alias Giannina Haupt und Alyssa Cordes legen eigentlich in den angesagesten Clubs rund um den Globus auf. Für KALDEWEI bringen sie exklusiv im 25hours Hotel Bikini Berlin die Sound Wave Badewanne mit R&B, House und Dance zum Beben.



Aus dem Badezimmer wird ein Dancefloor und die Badewanne aus Stahl-Emaille verwandelt sich in einen hochwertigen Klangkörper: Das mit allen Wannenmodellen von KALDEWEI kompatible Bad-Audio-System wird zusammen mit der Badewanne installiert und gibt jede Form von Audio-Dateien via Bluetooth® vom Smartphone, Laptop, Tablet oder PC wieder – so auch bei ALYGIA. Die angesagten Berliner DJanes debütierten im vergangenen Jahr mit der Clublife-Hymne „Remember me“ und werden international für ihre Mixes gefeiert.



Hier geht es direkt zum DJ Set



Hier geht es zum Song „Remember Me“





Wie mitreißend die Sets des Duos sein können, hat nicht nur Clubbesucher und Dancefloor-Caballeros auf der ganzen Welt, sondern auch schon Luxusmarken wie Prada und Karl Lagerfeld überzeugt. Laut des Lifestyle-Magazins „Esquire“ gehörten ALYGIA 2020 zu den coolsten DJanes des Globus.



Genau deshalb bringen sie den Dancefloor mitten ins Bad und lassen die Sound Wave Badewanne im 25hours Bikini Berlin mit ihren Beats beben. Kaldewei stellt die heißen Dance-Tracks der Playlist nun auf der Website und im YouTube-Kanal von KALDEWEI als exklusiven Audio Content bereit – zum #einfachweitertanzen und #immerwiederhören im Bad oder wo immer gute Musik gerade jetzt gefragt ist.

In diesem Sinne – STAY FUNKY & CURIOUS!