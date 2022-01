Pressemeldung

Funktionalität, Nachhaltigkeit und ein unverwechselbares Design – das sind für Sandra Hunke die wichtigsten Faktoren für eine anspruchsvolle Badgestaltung. Die Anlagenmechanikerin ist derzeit Deutschlands wohl bekannteste Handwerkerin. Als international gefragtes Model und Influencerin mit über 70.000 Followern allein auf Instagram begeistert sie mit ihren Posts und Stories ein breites Publikum. Das war auch bei ihre r eigenen Baustelle so: In diesem Herbst hat Sandra Hunke sich einen Traum erfüllt und endlich auch ihr eigenes Bad renoviert – dokumentiert mit ebenso aufschlussreichen wie unterhaltssamen Fotos und Videos für Social Media. Premium-Produkte von Kaldewei aus kreislauffähiger Stahl-Emaille bilden die Highlights ihres neuen Private Spa.

Als erfahrene Anlagenmechanikerin weiß Sandra Hunke worauf es bei Planung und Umsetzung ankommt. Ihr eigenes Bad hat sie selbst gleich vollständig umgekrempelt, den Raum neu strukturiert, saniert und eingerichtet - alles komplett in Eigenregie nach Feierabend. Dabei hat die Profihandwerkerin ihr Publikum mit auf die Baustelle genommen, wo auch manche Nachtschicht angesagt war. Warum sie am liebsten Premium-Produkte von Kaldewei aus kreislauffähiger Stahl-Emaille verbaut, erklärt die 29-Jährige ohne Umwege: „Es soll funktionell sein, aber gleichzeitig gut aussehen und Wiedererkennungswert haben. Gerade bei Sanitärprodukten sollte man nicht am Material sparen. Stahl-Emaille speichert die Wärme und ist enorm beständig“, erklärt Sandra. Dazu überzeugt nachhaltige Stahl-Emaille durch stoßfeste, kratzfeste und besonders hygienische Eigenschaften.

Für ihr neues Traumbad hat Sandra sich für den eckigen Waschtisch Miena mit seinem filigranen Randverlauf und die luxuriöse Wellness-Badewanne Conoduo entschieden. Beide hat sie in Eigenleistung verbaut und montiert – zwischen Modeljobs und Kundenbaustellen.

Die Anstrengungen haben sich aus ihrer Sicht absolut gelohnt: Die Kaldewei-Badewanne Conoduo mit dem Spa-System Skin Touch macht ihr Bad nun zum echten Wellness-Tempel. Skin Touch lässt durch den zentralen Zulauf ein Luft-Wassergemisch in Form mikrofeiner Luftbläschen einfließen. So wird das mit Sauerstoff angereicherte Wasser besonders feinperlig und sorgt für weiche Haut. Für ein Profi-Model kann das nur von Vorteil sein. „Nach einem anstrengenden Model-Tag mit viel verschiedenem Make-up ist der Effekt umso schöner spürbar. Man merkt richtig, wie sich die Poren öffnen und die Haut sich erholt“, beschreibt das Topmodel den Effekt.

Aber das ist längst nicht alles: Die Badewanne ist außerdem mit dem Badaudiosystem Sound Wave ausgestattet. Mittels eingebauter Körperschallwandler und Bluetooth Technologie fungiert die Badewanne als edler Klangkörper. So kann Sandra nun die Songs ihrer Lieblingsplaylist sowohl über als auch unter Wasser hören. Ihr persönlich gefallen neben der technischen Raffinesse besonders das Design und die Großzügigkeit der Conoduo-Badewanne, denn mit 190 x 90 cm ist genug Platz für ein Bad zu zweit.

Was Sandra in ihrem eigenen Bad wichtig ist, vermittelt sie auch immer wieder persönlich ihren Kunden und rät zu Produkten aus Stahl-Emaille. „Viele wissen gar nicht, dass Stahl eines der besten Materialien für Sanitärprodukte ist. Das ist schade, – denn so wird häufig zu weniger nachhaltigen Alternativen wie Acryl gegriffen.“ Sandra selbst ist sich sicher, dass sie die neuen, nachhaltigen Kaldewei-Produkte in ihrem Traumbad sehr, sehr lange genießen kann.

Hier geht es zum Interview und weiteren Videos von Sandra Hunkes Wellness-Oase:

www.kaldewei.de/badplanung/inspiration/profi-bad-mit-modelmassen/