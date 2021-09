Pressemeldung

Endlich wieder echte Begegnungen, Austausch, direkter Kontakt und spannende Gespräche ohne Bildschirm und Telefon – Kaldewei hat schon jetzt allen Grund, den Auftritt beim Supersalone als absoluten Erfolg zu feiern. Bereits am ersten Tag konnte die diesjährige Sonderedition der Mailänder Möbelmesse ihre Wirkung als globales Branchenevent voll entfalten. Auch für Kaldewei ist es nach Lockdown und rein digitalen Events ein mehr als gelungener Auftakt zur Rückkehr in die Normalität, zu dem der Sanitär-Spezialist auch Werner Aisslinger begrüßen konnte. Der Designer zeigte sich am Stand von Kaldewei sichtlich beeindruckt vom Ambiente und der gesamten Inszenierung.

Bei der Sonderedition des Salone del Mobile, dem Supersalone vom 5.-10. September, stellt Kaldewei sein Duschboden-Meisterwerk SUPERPLAN ZERO aus kreislauffähiger Stahl-Emaille erstmals einem internationalen Publikum vor. Der neue Duschboden, entworfen vom Berliner Designer Werner Aisslinger, ist gleich in zweifacher Ausführung präsent und überzeugt die internationalen Besucher des Kaldewei Messestandes. Auch eine künstlerische Interpretation von Bryan Adams ist Teil der einzigartigen Inszenierung in Pavillion/Halle 2 (Stand O 19), die exklusiv vor dem Launch der globalen Kampagne gezeigt wird.

Die Reaktionen des Fachpublikums waren schon am ersten Messetag durchweg geprägt von starkem Interesse, neugierigen Blicken und positivem Feedback. Am Kaldewei-Stand herrschte, trotz allgemeiner Beschränkungen der Besucherfrequenz, eine gelöste und inspirierende Stimmung. Mit seinem Auftritt in Mailand unterstreicht der Premiumhersteller seine Kompetenz in Sachen Design und Nachhaltigkeit.

Yvonne Piu, Director Global Marketing bei Kaldewei, zeigt sich vom Start der Messe überzeugt: „Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie der Green Area am East Gate stellt der Supersalone, den Stefano Boeri und sein Team herausragend kuratiert haben, für uns thematisch ein Perfect Match dar. Dazu bietet sich uns hier die einzigartige Möglichkeit, die fotografischen Interpreationen von Bryan Adams zu Superplan Zero kurz vor dem weltweiten Kampagnen-Launch einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren.“

Das Kaldewei Salone-Team zieht bereits nach dem ersten Tag in Mailand ein positives Resümee. Aufmerksamkeit und Besucherfrequenz stimmen, heißt es am Stand von Kaldewei am Sonntagabend. Oder einfach nur: „Milano, perfetto…“

Nice to know:

Kaldewei freut sich in diesem Sommer ganz besonders über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Bryan Adams, die 2020 mit der Inszenierung der Waschtisch-Schalen Ming und Miena begann. Der kanadische Rockmusiker, der seit über zwei Jahrzehnten auch als international gefragter Fotograf aktiv ist, hat direkt nach der Kaldewei-Produktion die Bilder für den renommierten Pirelli-Kalender 2022 geschossen. Dies gilt für einen Fotografen weltweit als besondere Ehre und Auszeichnung. Bisher haben Koryphäen wie Peter Lindbergh, Bruce Weber, Herb Ritts oder Karl Lagerfeld die zwölf Bilder mit den jeweils schönsten weiblichen Models ihrer Zeit fotografiert.