Das Meisterstück Classic Duo Oval von Kaldewei ist der Inbegriff einer freistehenden Badewanne, die sich nun in einer neuen Leichtigkeit präsentiert. Der schmalere Wannenrand lässt die klassische Schönheit filigran erstrahlen, während die monolithische Erscheinung zeitlose Eleganz vermittelt. Hergestellt aus einem Stück und geprägt von höchster Materialkompetenz, ist diese Badewanne die perfekte Wahl für alle, die stilvolle Ästhetik und kompromisslose Qualität schätzen.

„Dusty Pink“ erweitert das Meisterstück Classic Duo Oval um eine architektonisch inspirierte Nuance. Die neue Farbe präsentierte Kaldewei auf der Milan Design Week im historischen Palazzo Crespi erstmals der Öffentlichkeit. Dusty Pink wurde im Kontext der Installation Bubbles of Time entwickelt und greift Portaluppis Marmortöne auf und übersetzt sie in eine zeitgenössische Farbwelt.

Individuelle Note für eine harmonische Bad-Komposition

Kaldewei Meisterstück Classic Duo Oval überzeugt mit einer zurückgenommenen Designsprache und einem edlen Farbkonzept. Mit drei Abmessungen passt die Badewanne perfekt in unterschiedlichste Raumkonzepte. Dank der konisch zulaufenden Form, zwei bequemer Rückenschrägen und dem Mittelablauf bietet das Meisterstück Classic Duo Oval maximalen Komfort auch für Zwei. Die neue Ab- und Überlaufgarnitur im Seemless Look sorgt dazu für ein ästhetisches und funktionales Highlight. Neben der Sonderfarbe Dusty Pink ist die freistehende Badewanne in klassischem Alpinweiß sowie in acht edlen Mattfarben der Coordinated Colours Collection erhältlich, die jedem Raum eine individuelle Note verleihen. So entsteht ein elegantes Statement für stilvolles Wohnen und puren Genuss.

Dusty Pink im Kaldewei Brand Space

Von der internationalen Design-Metropole Mailand zum Savignyplatz Berlin – was vor wenigen Wochen noch die Architektur-Szene auf der Milan Design Week begeisterte können Besucher ab sofort in den Stadtbahnbögen im Kaldewei Brand Space Berlin erleben. Sie haben die Möglichkeit, in die neue Farbwelt „Dusty Pink“ einzutauchen, in der sich nicht nur die freistehende Badewanne Meisterstück Classic Duo Oval sondern auch die beiden edlen Waschtisch-Schalen Avellino und Miena präsentieren.