Highlight-Talk mit CEO Franz Kaldewei und Bernhard Osburg, Vorstandssprecher thyssenkrupp Steel Europe AG – moderiert von Journalist Andreas Horchler



Internationale Architektur- und Designtrends, Nachhaltigkeit, Branchen-Insights aus erster Hand sowie Produktinnovationen stehen beim DIGITAL-Kongress von Kaldewei vom 22. bis 26. März auf dem Programm. Unter dem Motto #KaldeweiDigital bringt das Ahlener Traditionsunternehmen eine Woche lang rund 100 internationale Fachleute im Netz zusammen. Zum Line-up der Speaker gehören neben namhaften Designern und Spezialisten aus Hotellerie, Architektur und Wohnungsbau auch Kaldewei Experten, mit denen die Teilnehmer sogar in einen digitalen Dialog treten können.



#KaldeweiDigital – Vom Baustellen-Talk bis zu CEO-Keynotes und ISH-Highlights

Mit über 60 Talks in 14 Sprachen steht bei dem ersten digitalen Kongress von Kaldewei Content von vier Kontinenten auf dem Programm. Franz Kaldewei, CEO und Inhaber von Kaldewei, diskutiert beim Highlight-Talk am Mittwoch, 24. März, ab 12.00 Uhr mit Bernhard Osburg, Vorstandssprecher der thyssenkrupp Steel Europe AG, über nachhaltige Stahlproduktion und die Verarbeitung zu hochwertigen Duschflächen, Badewannen und Waschtischen aus Stahl-Emaille. Kaldewei und Osburg stellen sich dabei den Fragen von Journalist Andreas Horchler: Gibt es grünen Stahl? Welche Schritte gehen einflussreiche Unternehmen schon heute auf dem Weg zur Klimaneutralität? Welche Generationenversprechen haben sie sich auferlegt?



Ein weiteres Highlight des Online-Events ist die Diskussionsrunde „Future perfect: Building Successful Partnerships“ am 24. März ab 17 Uhr. Can Faik (Editorial Director of Hospitality Interiors, UK), Federico Toresi (Global VP Design, Premium and Luxury Brands, Accor, France), Tarek Hegazy (CEO & Creative Director, Living Design, Sweden), Beth Campbell (CEO, Campbell House, USA) und Pallavi Dean (Founder and Creative Director at Roar, Middle East) sprechen über Zirkularität in der Architektur und dem Produktdesign.



Mit Spannung erwartet wird auch der Tech-Talk von Anlagenmechanikerin und Model Sandra Hunke, die zusammen mit Martin Schäpermeier, technischer Trainer Kaldewei Iconic World, bereits am Montag, 22. März, ab 8:30 Uhr Tipps und Tricks direkt von der Baustelle geben wird.



Umfangreicher Service für die Teilnehmer am DIGITAL-Kongress

Als besonderen Service können sich die Marktpartner – ganz gleich aus welcher Region und aus welchem Land – die ISH-Neuheiten von ihrem persönlichen Kaldewei Ansprechpartner vorstellen lassen und sich über eine Chat-Funktion direkt mit dem Referenten in Verbindung setzen.



Anmeldungen zur kostenlosen Teilnahme am DIGITAL-Kongress von KALDEWEI sind bereits möglich. Wer sich bis zum 12. März anmeldet, sichert sich das Early-Bird Überraschungspaket mit vielen nützlichen Dingen für das perfekte Konferenz-Feeling am Bildschirm. Unter allen Konferenzteilnehmern verlost Kaldewei außerdem ein Exemplar der freistehenden Badewanne MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL sowie drei edle Ming-Waschtischschalen von Kaldewei.



Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind ab sofort unter www.kaldewei.de/ISH möglich. Hier sind auch das vollständige Programm sowie weitere Informationen zu finden.