Neben Duschflächen und Badewannen sind jetzt auch Cayono-Waschtische zu haben

Wie aus einem Guss: Der Premium-Badhersteller Kaldewei macht keine halben Sachen. So konnte auch die beliebte Cayono-Produktfamilie nicht länger nur aus Duschflächen und Badewannen bestehen. 2021 vervollständigt Kaldewei die Serie mit hochwertigen Waschtischen – ob als trendige Schale, Aufsatz- oder Unterbau-Lösung. Das perfekt aufeinander abgestimmte Design von Badewanne, Duschfläche und Waschtisch bringt auf charmante Weise wirkungsvolle Harmonie ins Badezimmer. Die so entstehende optische Ruhe unterstreicht zusätzlich den hohen Anspruch an Gelassenheit und Entspannung.

Wirtschaftliche Baddesign-Lösung für Office bis Privatbereich

Mit der Vervollständigung der Cayono-Modellfamilie bietet Kaldewei die perfekte Komplett-Lösung für den privaten Bereich ebenso wie für Office, Hotellerie und für den gewerblichen Wohnungsbau. So ist zum Beispiel der Unterbau-Waschtisch mit gespiegeltem Überlauf für den Einsatz in Hotelbädern prädestiniert. Cayono ist die wirtschaftliche Designlösung für jedes Bad und bietet ein Maximum an Komfort. Für alle, die im Bad besonderen Wert auf die ausgewogene Harmonie aus Qualität, Preis und Ästhetik legen.

Spa-Trio aus nachhaltiger Stahl-Emaille

Mit den neuen Schalen, Aufsatz- und Unterbau-Becken gelingt das nächste Bad-Upgrade ohne Probleme: Cayono-Waschtische vereinen dafür puristische Ästhetik mit intelligenter Funktonalität. Entworfen für die Gestaltung moderner Badezimmer bestechen die Modelle durch klare Linien, die durch weich geschwungene Konturen abgerundet werden.

Verbunden mit der großzügigen Innentiefe des einzelnen Waschtisches ermöglicht Cayono eine komfortable Geräumigkeit, die für jeden Nutzer zum Erlebnis wird. Vollendet wird dieser Waschtisch mit dem zur Rauminnenseite gespiegelten Überlauf, damit kein Element den Blick auf die durchgehend harmonische Optik stört.

Für das absolute Perfect Match sorgen beispielsweise die komfortable Badewanne Cayono Duo mit Mittelablauf, die bodenebene Duschfläche Cayonoplan und der großzügige Cayono Waschtisch. Alles aus nachhaltiger Kaldewei Stahl-Emaille hergestellt, besonders pflegeleicht und zu 100 Prozent kreislauffähig.