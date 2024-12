Der Sieger der Cradle-2-Cradle-Challenge 2024 heißt: Kaldewei. Im Rahmen des Celler Werktages zeichnete die Heinze GmbH den Premium-Badhersteller mit dem renommierten ARCHITECTS‘ DARLING Award 2024 in Gold in der Kategorie „Cradle-2-Cradle Challenge“ aus. Damit würdigt die 64-köpfige Expertenjury die Innovationskraft und die Anstrengungen von Kaldewei für eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensführung im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

Die ARCHITECTS‘ DARLING Awards haben sich im Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten Events in der Bau- und Architekturwelt etabliert, das die enge Verbindung zwischen Architektur und Industrie sichtbar macht. Die Auszeichnung gilt als “Oscar der Baubranche” und würdigt die neuesten Entwicklungen in Design, Technik und Nachhaltigkeit. Damit erhalten Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, ihre Produkte und Leistungen ins Rampenlicht zu rücken, sondern sich darüber hinaus als wichtige Orientierungshilfe für Architekten und für die gesamte Branche anzubieten.

Auch in diesem Jahr wurden wieder herausragende Hersteller und Produkte ausgezeichnet, die den aktuellen und künftigen Anforderungen der Branche gerecht werden. Ein Höhepunkt der Gala-Veranstaltung war die erstmalige Verleihung des „Cradle-2-Cradle Challenge Award“. Mit dieser Kategorie sollen Unternehmen gewürdigt werden, die sich durch besondere Nachhaltigkeitskonzepte und verantwortungsbewusstes Handeln im Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft hervorheben. Kaldewei ist somit der erste Gold-Gewinner in dieser Kategorie überhaupt und kann sich über eine Phönix-Statue in Gold freuen. "Ihr Einsatz für die Umwelt und das Bestreben eines allumfassenden Cradle-to-Cradle-Prozesses ist glaubhaft“ – so eindeutig lautet die Begründung der Jury.

Doch damit nicht genug: Kaldewei konnte auch in zwei weiteren Kategorien überzeugen: Silber gab es für den Bad-Spezialisten in der Marketing-Kategorie „Beste Anzeige“ sowie Bronze in der Produkt-Kategorie „Sanitäre Objekte/Zubehör“.