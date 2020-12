Das moderne Design prägt auch den Charakter der großzügigen Zimmer und Suiten. Die Gäste dürfen sich im Estrel auf Duschflächen, Waschtische und Badewannen aus nachhaltiger Kaldewei Stahl-Emaille freuen, die dank modernster Zusatzausstattung ein einzigartiges Entspannungserlebnis versprechen.



Insgesamt laden in mehr als 1.000 Bädern des Hotels die Duschflächen Cayonoplan, Superplan sowie Superplan Plus zu einer belebenden Dusche ein. Darüber hinaus sorgen die Badewannen Puro Duo, unter anderem mit Kaldewei Skin Touch sowie Sound Wave ausgestattet, für ein wohltuendes Badeerlebnis, das alle Sinne berührt. Während die Wellness-Anwendung Skin Touch für einen natürlichen Jungbrunnen-Effekt sorgt, können die Gäste mit dem Bad-Audio-System Sound Wave in ihre Lieblingsmusik eintauchen und die klangvollen Vibrationen im Herzen Berlins genießen.