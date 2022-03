Pressemeldung

Individuelles Design spielt im Badbereich eine immer wichtigere Rolle. Um den Wünschen und vor allem der Kreativität der Endkunden gerecht zu werden, hat Kaldewei im letzten Jahr seinen Online-Badplaner über die eigene Website gelauncht. Ab sofort bietet dieser einen noch besseren Planungs-Service und wurde um nützliche und spannende Features erweitert.

So können private Planer den Grundriss ihres Bades detailliert nachbauen. Nischen, Erker und andere räumliche Besonderheiten sind nun noch besser integrierbar. Neu ist auch die konkrete Planbarkeit von Dachschrägen, die nun problemlos eingefügt werden können. Alles ist abbildbar – und zwar sehr leicht, durch ein paar einfache Klicks. Darüber hinaus bietet Kaldewei durch eine integrierte Ausstellungs- und Installateur-Suche im Online-Badplaner direkte Hinweise und Informationen zum Sanitär-Profi oder zum Badstudio in der Nähe.

Mit dem hochmodernen Tool zur virtuellen Inspiration trifft Kaldewei voll den aktuellen Zeitgeist. Das bestätigen auch die hohen Zugriffszahlen in den ersten zwölf Monaten. Der Online-Badplaner gibt dem User die Möglichkeit, sein eigenes Bad entweder in einer 3D-Ansicht frei zu planen oder diese anhand zahlreicher Beispielbäder durchzuführen – sei es für ein Gäste-Bad im Souterrain oder für das neue Luxus-Spa im ausgebauten Dachgeschoss. Die Auswahl der Duschflächen, Waschtische und Badewannen sowie aller weiterer Badelemente ist groß und individuelle Wünsche werden in einfachen Schritten visualisiert.

Auch Badprofis profitieren von dem neuen Tool, denn sie können es direkt mit ihren Kunden nutzen. Am Ende der Planung erhält man eine bemaßte Entwurfsplanung des Raumes. Damit unterstützt Kaldewei seine Fachpartner bei der Kundenberatung und Badplanung. Zum digitalen Badplaner von Kaldewei geht es hier entlang: www.kaldewei.de/badplaner