Werner Aisslinger bei der Verleihung des iF Design Award 2024 in Gold für die Duschrinne KALDEWEI FlowLine ZERO. Foto: iF Design Award/ Studio Ralph Baiker

Nächste Auszeichnung: Kaldewei erhält für seine herausragende Duschrinnenlösung FlowLine ZERO nach dem German Design Award 2024 nun auch die höchstmögliche Auszeichnung des Internationalen Forums Design (iF Design). Für das richtungsweisende Produkt nach einem Entwurf von Studio Aisslinger wurde Kaldewei in der Kategorie „Bathroom“ mit dem iF Design Award in Gold ausgezeichnet.

Die im Frühjahr 2023 gelaunchte und seit Herbst 2023 verfügbare Designduschrinne mit einem zum Patent angemeldeten Click’n clean Mechanismus überzeugt nicht nur durch eine einfache Handhabung, sondern auch als ästhetisches Gestaltungselement. Das hat auch die internationale Jury des iF Design beeindruckt, die am Ende mit „voller Punktzahl für Innovation“ urteilte: „Dies ist ein hervorragendes Beispiel für Produktdesign, das die Ästhetik betont und gleichzeitig großartige Funktionalität und Ergonomie bietet“, so das Statement der international besetzten Fachjury aus Branchen- und Designexperten.

Das Duschprofil FlowLine ZERO in fünf exklusiven Oberflächen strahle zeitlose Eleganz aus. „Doch hinter dem minimalistischen Äußeren verbirgt sich ein genialer und raffinierter Mechanismus, der eine mühelose Bedienung zum Entfernen und Reinigen des Haarfilters ermöglicht“, so die Jury.

Der iF Design Award gilt als einer der renommiertesten Designpreise der Welt – mit zuletzt fast 11.000 Einreichungen aus 70 Ländern, von denen nur 75 die begehrte iF Gold Trophy erhalten haben. Der Preis wird von der zertifizierten, gemeinnützigen iF Design Foundation getragen, die Design und seine gesellschaftliche Bedeutung in der Welt fördert.